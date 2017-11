Jeremias Rodríguez VS Cecilia e Ignazio/ Le minacce a Tonon per la suite (GF Vip 2)

Jeremias Rodriguez contro Cecilia e Ignazio: il fratello dell'argentina, sempre più geloso del rapporto tra la sorella e Moser, minaccia Raffaello Tonon che potrebbe cedere la suite ai due.

02 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Jeremias Rodriguez

Jeremias Rodriguez è sempre più sofferente nei confronti di Cecilia e Ignazio Moser. Il fratello di Belen non ha mai nascosto di essere estremamente geloso della sorella e il rapporto che sta nascendo con il sexy ciclista della casa del Grande Fratello Vip 2017 sta mettendo a dura prova la sua calma. Jeremias, infatti, pur lasciando libera la sorella di seguire il suo cuore, non la perde mai di vista. Dopo aver messo in guardia Ignazio, invitandolo a non restare mai solo con Cecilia, Jeremias ha puntato il dito contro Raffaello Tonon. L’opinionista, vincitore della sfida culturale contro Giulia De Lellis, ha ottenuto in premio le chiavi della suite. Raffaello è libero di utilizzarla in prima persona o cederla ai compagni. Jeremias, così, preoccupato che Tonon possa decidere di concederla a Cecilia e Ignazio, gli ha detto: “Se vuoi continuare ad essere amico mio sai cosa non devi fare” dice a Raffaello che però non sembra molto d’accordo “Non mi faccio condizionare sulla scelta” ribatte. Jeremias, poi, corregge il tiro svelando a Raffaello che il suo era uno scherzo. Tonon, però, non sembra aver apprezzato le parole dell’amico e, durante un momento di confidenza con gli altri inquilini della casa annuncia che cederà la suite proprio a Cecilia e Ignazio.

LA GELOSIA DI JEREMIAS RODRIGUEZ

La gelosia di Jeremias Rodriguez non è una novità per Cecilia che, parlando con Daniele Bossari e Raffaello Tonon, ha svelato come Jeremias non stia vivendo benissimo il suo rapporto con Ignazio. “E’ diventato geloso di Ignazio” – racconta a Daniele e Raffaello – “Che si abituasse”, afferma Cecilia abbastanza infastidita. Raffaello coglie al volo l’occasione e racconta a Daniele un gesto fatto da Jeremias per gelosia: “Ieri, Ignazio con la pasta del biscotto ha fatto un cuore. Ad un certo punto è arrivato Jeremias che, con un coltello, ha letteralmente tagliato in due il cuore”. Raffaello è convinto che la gelosia di Jeremias non sia da sottovalutare: “Vedo in pericolo la vita di Ignazio”. Cecilia sorride ma è consapevole dei problemi che il fratello nutre per il suo rapporto con Moser. Raffaello, così, propone di risolvere la questione con un duello. “Se non è mortale va bene”. Cliccate qui per vedere il video.

