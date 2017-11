LA RICERCA DELLA FELICITA'/ Su Iris il film con Will Smith e Thandie Newton (oggi, 2 novembre 2017)

La ricerca della felicità, il film in onda su Iris oggi, giovedì 2 novembre 2017. Nel cast: Will Smith e Thandie Newton, alla regia Gabriele Muccino. La trama del film nel dettaglio.

02 novembre 2017 Cinzia Costa

il film drammatico in prima serata su Iris

NEL CAST WILL SMITH

La ricerca della felicità, il film in onda su Iris oggi, gioedì 2 novembre 2017 alle ore 21.00. Una pellicola di genere drammatico-biografico realizzata nel 2006 per la regia di Gabriele Muccino. L'attore principale è Will Smith, tra gli altri protagonisti ci sono suo figlio Jaden e l'attrice inglese Thandie Newton. Will Smith, che per questo film nel 2007 è stato candidato all'Oscar come "miglior attore", è diventato famoso grazie alla sit-com "Willy, il principe di Bel-Air" e alle sue magnifiche interpretazioni nel film poliziesco "Bad Boys" e in "Independence Day", la storia di fantascienza scritta e diretta dal regista tedesco Roland Emmerich. L'esordio nel cinema di Jaden Smith, che al tempo delle riprese del film "La ricerca della felicità" aveva solo otto anni, fu molto positivo e fece di Jaden un "attore-bambino" molto popolare. Nel 2010, grazie al ruolo di protagonista nel film "The Karate Kid - La leggenda continua" ha vinto il premio dedicato agli artisti giovani, "lo Young Artist Award". Nel 2013 recita accanto al padre Will nel film "After Earth" poi lascia definitivamente il cinema per dedicarsi alla musica e alla sua sua passione per il rap. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA RICERCA DELLA FELICITA', LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

La storia è ambientata negli anni '80 e racconta di un giovane rappresentante di San Francisco, Chris Gardner, che si trova in difficoltà economiche e non riesce a mandare avanti la famiglia. Chris trascorre le sue giornate visitando gli studi medici, nella speranza di poter vendere dei congegni utili a misurare la densità ossea, comprati con i suoi ultimi risparmi, ma il costo del macchinario è abbastanza elevato per cui è difficile venderlo. Una mattina Chris nota un uomo distinto scendere dalla sua Ferrari, scopre che questi è un broker, quindi pensa di intraprendere la sua stessa attività e di lavorare per la Dean Witter come consulente finanziario. Linda, la moglie di Chris, stanca di assecondare il marito nelle sue imprese impossibili, decide di separarsi da lui. Intanto Gardner comincia un corso di stagista presso l'azienda che durerà un intero semestre e non gli sarà dato alcuno stipendio, come se non bastasse scopre che alla fine dello stage soltanto uno dei partecipanti potrà aspirare all'assunzione definitiva. Quando non può più pagare l'affitto di casa, Chris va a vivere in un motel ma dopo qualche settimana viene messo fuori dal proprietario che non ha mai ricevuto il pagamento dell'alloggio come pattuito. Insieme al figlio Christopher, è costretto a dormire nei luoghi destinati ai senzatetto e ad usare i servizi igienici delle stazioni metropolitane. Nonostante stia vivendo un momento particolarmente complicato, Chris non si arrende e trova la forza di dedicarsi al figlio, al suo impegno alla Dean Witten e alla vendita dei dispositivi medici ancora in suo possesso. Intanto il corso volge al termine, Chris è certo di aver fatto un buon lavoro e di aver portato a termine un numero considerevole di contratti; infatti gli giunge la comunicazione che tanto aveva sperato, dei venti stagisti lui è stato il migliore e quindi sarà assunto. Finalmente i suoi sforzi sono stati premiati, d'ora in avanti potrà offrire una casa a Christopher e ritornare a vivere insieme al figlio in modo dignitoso.

© Riproduzione Riservata.