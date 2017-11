LUCA ONESTINI E GIULIA LATINI / Lei non esclude una ritorno di fiamma: "Dovrebbe fare l'impensabile"

Giulia Latini parla del suo rapporto con Luca Onestini e del possibile ritorno di fiamma in un'intervista rilasciata ad Alfonso Signorini. Il tronista riuscirà a riconquistarla?

02 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Luca Onestini

Luca Onestini continua la sua avventura al Grande Fratello Vip 2, del tutto inconsapevole di ciò che sta accadendo fuori dalla Casa più spiata d'Italia. Dopo la rottura con Soleil Sorgè avvenuta attraverso una lettera consegnata in diretta all'ex tronista, la sua ex fidanzata ha continuato a frequentare Marco Cartasegna con il quale recentemente ha intrapreso un romantico viaggio a Madrid (con tanto di romantica foto del bacio). Ma anche per Luca Onestini, al momento dell'uscita dal GFVip 2 potrebbe esserci spazio per una seconda possibilità con la corteggiatrice che lui stesso aveva rifiutato durante la sua scelta a Uomini e donne. Parliamo ovviamente di Giulia Latini, additata da Soleil Sorgè come possibile causa della fine della storia con Luca. La modella italo - americana a quanto pare non aveva affatto gradito i contatti presi prima dell'entrata nella Casa tra l'allora fidanzata e la sua ex corteggiatrice anche se tra loro non era accaduto nulla di concreto. Sulla questione era intervenuta la stessa Latini che ha voluto mettere i 'puntini sulle i' anche in merito al suo futuro con lo stesso Onestini.

Tra Giulia Latini e Luca Onestini potrà esserci un futuro?

Nelle ultime settimane, Giulia Latini è intervenuta in varie circostanze, difendendo Luca Onestini sia dalle accuse di tradimento che da quelle di omosessualità. Lei stessa qualche giorno fa aveva pubblicato un video nel quale si diceva certa dell'interesse dell'ex tronista per lei donne, fatto di cui le stessa ha fatto esperienza. Nel salotto di Alfonso Signorini, inoltre, la Latini ha anche espresso il suo punto di vista riguardo quel possibile ritorno di fiamma tra lei e Onestini, fatto che i fan di entrambi sognano fin dai tempi della fine dell'avventura a Uomini e donne. Ma se vorrà riuscire a riconquistarla, il gieffino dovrà provare l'impossibile: "Dovrebbe fare l’impensabile, per me è come superare un tradimento, il fatto che lui abbia scelto un’altra. Però bisogna vedere la capacità di recupero, anche perché si è rotta quella magia che c’era stata un anno fa". L'ex corteggiatrice ha comunque voluto precisare che tra lei e Luca esisteva un vero affetto, punto di inizio da non sottovalutare per la nascita di una storia d'amore: "Con Luca è stato un percorso sentito, un percorso vero e sono sicura che ad oggi ci sia un legame d’affetto reciproco".

