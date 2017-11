Lorenzo Flaherty sta male? L'attore lascia la casa del Grande Fratello Vip 2: il comunicato

Lorenzo Flaherty sta male? L'attore ha lasciato per delle cure mediche la casa del Grande Fratello Vip 2: il comunicato ufficiale della produzione del reality.

02 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Lorenzo Flaherty

Cos’è successo a Lorenzo Flaherty? L’attore, nelle scorse ore, ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 2 per sottoporsi ad una serie di controlli medici. Ad annunciarlo è stata la produzione del reality show condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini che ha diffuso il seguente comunicato: "Lorenzo Flaherty è uscito stamattina dalla Casa per un controllo medico". L’attore, dunque, dovrebbe rientrare nella casa e riprendere il gioco, esattamente com’è successo a Daniele Bossari che, nelle scorse settimane, a causa di un lutto, ha lasciato per diverse ore la casa più spiata d’Italia per poi rientrare e continuare la sua avventura. Al momento, però, Lorenzo Flaherty non è ancora rientrato nella casa. I compagni, sin dalle prime ore del mattino, non hanno mai nominato Lorenzo o parlato del malessere che lo avrebbe colpito. Anche il Grande Fratello Vip non ha fornito ulteriori informazioni sui motivi che hanno costretto Flaherty a lasciare la casa di Cinecittà per dei controlli medici.

COS’E’ SUCCESSO A LORENZO FLAHERTY?

Difficile immaginare cosa sia accaduto a Lorenzo Flaherty. L’attore, nelle ore precedenti al comunicato diffuso dal Grande Fratello Vip 2017, non ha mostrato segni di sofferenza. L’attore, infatti, sembrava in perfetta forma. Dopo aver partecipato alla festa di Halloween, nella giornata di ieri, ha svolto regolarmente tutte le attività della casa, compresa la missione affidata dal Grande Fratello che ha chiesto ai concorrenti di preparare i dolci tipici della festa di Ognisanti. Lorenzo, dunque, potrebbe essere stato colpito da un malore durante la notte. Il comunicato del GF Vip ha scatenato la preoccupazione dei fans che sperano di avere presto spiegazioni e, soprattutto, di rivedere il prima possibile l’attore nella cucina della casa più spiata d’Italia, diventata ormai il suo regno. "Spero nulla di male, lo voglio in finale con Daniele", "Spero che non sia nulla di grave", scrivono i fans.

