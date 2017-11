Lorenzo Licitra/ Video, Mara Maionchi per il secondo Live gli assegna Miserere di Zucchero (X Factor 2017)

Secondo Live Show, il concorrente Lorenzo Licitra della squadra degli Over capitanata da Mara Maionchi, dovrà esibirsi nel brano ''Miserere" di Zucchero Fornaciari.

Lorenzo Licitra a X Factor 2017

Nella seconda puntata dei Live Show di X Factor 2017, Lorenzo Licitra si dovrà confrontare con Miserere, uno dei brani più celebri di Zucchero Fornaciari. La versione che la coach Mara Maionchi ha scelto per lui si rifà all'interpretazione del cantautore italiano al fianco di Pavarotti, l'icona scomparsa della lirica del nostro Paese. Una scelta a dir poco azzeccata per le qualità canore di Lorenzo, che potrà quindi unire in modo perfetto entrambi i generi. L'intento della guida degli Over è infatti permettergli di sfruttare al meglio tutte le sfumature canore che più lo caratterizzano, optando questa volta per non dirigerlo in modo preciso verso il pop e di permettergli di fare ancora leva sulla lirica. Dopo tutto quest'ultimo aspetto fa parte delle abilità del concorrente e perdere questa sua particolare firma canora potrebbe portarlo verso il baratro.

MARA MAIONCHI PUNTA SU LORENZO LICITRA

Mara Maionchi continua a puntare su Lorenzo Licitra per gli Over di X Factor 2017, nonostante il successo a metà riscontrato nel primo Live Show. Il concorrente è riuscito infatti a farsi conoscere per le sue doti canore e per la bravura con cui riesce a rendere pop persino la sua impronta lirica, ma ora è necessario che il suo lavoro si diriga su una strada ben precisa. La stessa Mara ha sottolineato durante il Daily di preferire che Lorenzo definisca al meglio le sue doti canore e si allontani dai timbri lirici che hanno caratterizzato sia la sua storia musicale che le sue prime performance. Anche Lorenzo ha mostrato una certa incertezza per le critiche ricevute dai giudici durante il primo Live, ma è convinto di riuscire ad emergere al meglio nei prossimi step del programma. I fan intanto sembrano già del tutto innamorati del concorrente degli Over, soprattutto per quanto riguarda il pubblico femminile. Il Daily ha acceso infatti i riflettori sul carisma del cantante e sull'effetto che la sua voce ha sulle fan, del tutto conquistate dalla sua presenza sul palco.

X FACTOR 2017, AL PRIMO LIVE CON 'YOUR SONG'

Ormai soprannominato il tenore di X Factor 2017, Lorenzo Licitra è riuscito a registrare un forte successo durante la prima puntata dei Live Show. Questo almeno secondo i fan del programma di Sky Uno, ma non per i giudici. Il concorrente degli Over si è esibito infatti in Your Song di Elton John, un brano che ha permesso al celebre cantautore di entrare nella Grammy Hall of Fame e che si rifà all'album pop degli '70 che porta lo stesso nome dell'artista britannico.

Nonostante le doti di Lorenzo siano visibili agli occhi dei coach, Fedez si è mostrato piuttosto sospettoso nei confronti del concorrente, a causa della sua somiglianza con Michael Bublè ed i suoi tipici canti di Natale. una critica che gli ha mosso persino Manuel Agnelli, dato che reputa il neo cantante più adatto ai musical rispetto che al talent di Sky Uno, ma senza nulla togliere alle sue noti canore.

© Riproduzione Riservata.