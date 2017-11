Luigi Berlusconi/ Chi è il figlio di Silvio e Veronica Lario? Quel discusso bacio gay

Luigi Berlusconi è l'ultimo dei figli di Silvio Berlusconi. Chi è nella vita privata? Età, carriera, desideri e quel bacio gay che tanto ha fatto discutere...

02 novembre 2017 Anna Montesano

Luigi Berlusconi

Luigi Berlusconi è il quinto e ultimo dei figli di Silvio Berlusconi. Nell'unica intervista concessa, ben nove anni fa, al mensile Style, mise subito le cose in chiaro riguardo il suo futuro: "Nel mio futuro niente televisioni. Lavorerò nell'ambito delle banche d'affari". Dal 2014 è il presidente della Holding Quattordicesima, quella cui fa capo il 21,4% di Fininvest e che stacca i dividendi anche per le sorelle Barbara ed Eleonora. Ricordiamo un particolare episodio che lo vide coinvolto. Nel luglio del 2012 Berlusconi convocò a Villa Gernetto un pool di economisti liberisti da tutto il mondo, incluso il premio Nobel Robert Mundell, per studiare come tagliare le tasse in Italia. Pochi i presenti, tra loro Luigi. Nonostante ciò Luigi Berlusconi non ha mai voluto saperne di entrare in politica continuando a costruire una strada tutta sua.

LUIGI BERLUSCONI, UN BACIO GAY CHE CONTINUA A FAR DISCUTERE

L'ultimo rampollo della famiglia Berlusconi, Luigi Berlusconi, è stato protagonista di un episodio particolare. Infatti, sul pontile di Villa Certosa, fu protagonista di un bacio ad un amico. Il gesto intimo e affettuoso venne immortalato e pubblicato sulle pagine del settimanale Oggi: logicamente in poche ore la foto fece il giro del web, divenendo argomento del giorno. Centinaia le battute, la maggior parte purtroppo di pessimo gusto. Qualcuno sostenne che si trattò semplicemente di una 'goliardata' confezionata ad hoc per i paparazzi. Sulla vicenda intervenne anche Imma Battaglia: "Non fingeva, quando ho visto la foto, da brava attivista ho pensato che bello, è gay e non ha paura di esserlo. Non ho letto le didascalie, ho detto 'che bello, Luigi è gay, che bella cosa, che bella immagine. Non ci credo e non penso che lo facesse per finta, quello è stato un bellissimo gesto di affetto e di intimità". Le dichiarazioni furono rilasciate a ai microfoni di Radio Cusano Campus.

