Nemo, Nessuno escluso/ Anticipazioni e puntata 2 novembre: in studio Mia Ceran e Sergio Castellitto

Nemo - Nessuno escluso anticipazioni della puntata di oggi, giovedì 2 novembre, in onda su Rai 2. Gli ospiti di Enrico Lucci e Valentina Petrini sono Mia Ceran e Sergio Castellitto.

02 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Nemo, nessuno escluso

Oggi, giovedì 2 novembre, torna l’appuntamento con Nemo, Nessuno escluso, il programma di approfondimento Enrico Lucci e Valentina Petrini. Gli ospiti sul divano sono l’attore Sergio Castellitto e la giornalista Mia Ceran. Gli argomenti principali della puntata odierna di Nemo, Nessuno escluso sono le storie di alcuni ragazzi che non si riconoscono nel proprio corpo, un reportage sul Messico violento e la giornata tipo di una coppia di eroinomani. A Nemo, viene data particolare attenzione ai giovani. Questa sera sarà così raccontata la storia di Vincent che, diversamente da tanti coetanei, ha scelto di diventare un allevatore di mucche e partecipa con le sue vacche alla “battaglia delle regine”, una storica competizione tra bovini molto famosa in Val D'Aosta. L’irriverente Enrico Lucci, invece, racconterà il difficile weekend trascorso dal Partito Democratico conferenza programmatica di Portici mentre l’inviata Antonella Spinelli racconterà la storia di alcuni ragazzi che, non riconoscendosi nel proprio corpo, hanno intrapreso le cure ormonali necessarie per cambiare sesso.

TUTTI GLI ALTRI TEMI DELLA PUNTATA

Il Messico, non è solo la terra delle belle spiagge e del divertimento ma è anche uno dei Paesi con un altissimo tasso di criminalità. Attraverso un reportage, verrà mostrato cosa significa vivere nelle zone più violente del Messico, tra mercato di droga e criminalità organizzata. Infine, l’ultimo tema della serata sarà quello delle dipendenze. Si partirà dalla dipendenza dai videogame a causa della quale un ragazzo si è allontanato totalmente dalla vita sociale per trascorrere tutte le sue giornate davanti ai videogame. E ancora la dipendenza dalla droga con l’inviato Marco Maisano che, da Mestre, racconterà la giornata di una coppia di amanti unita anche dalla dipendenza dall’eroina. Sul palco, arriverà l’attrice Eleonora Giorgi che porterà la sua testimonianza raccontando come sia riuscita ad uscire dal tunnel della droga. La diretta è anche social: #NemoRai2, @NemoRai2 su Twitter; Facebook Nemo-nessuno escluso e Instagram @nemorai2. Il programma può essere visto sia su Raidue che in diretta streaming sul sito di Raiplay.it.

© Riproduzione Riservata.