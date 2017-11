OCEAN'S TWELVE/ Su Rete 4 il film con George Clooney e Julia Roberts (oggi, 2 novembre 2017)

02 novembre 2017 Cinzia Costa

Ocean's Twelve, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 2 novembre 2017 alle ore 23.25. Una pellicola di genere giallo che è stata affidata alla La regia di Steven Soderbergh, il cast è eccellente e comprende attori del calibro di George Clooney, Julia Roberts, Brad Pitt e Catherine Zeta-Jones. La pellicola, uscita nel 2004, è il proseguimento del film "Ocean's Eleven" diretto dallo stesso regista nel 2001 e interpretato dagli stessi attori protagonisti. Nel 2007 Steven Soderbergh ha diretto il terzo e ultimo film della serie, intitolato "Ocean's Thirteen", ottenendo ancora una volta un notevole successo. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

OCEAN'S TWELVE, LA TRAMA DEL FILM GIALLO

Dopo un colpo messo a segno ai danni di alcune case da gioco di Las Vegas, la banda si divide il bottino e ognuno va per la sua strada. Terry Benedict (Andy García), il gestore dei casinò, riesce a trovare tutti i membri della banda e pretende la restituzione dei soldi rubati entro due settimane. Parte dei soldi è stata spesa quindi la banda si ricostituisce per pianificare un altro colpo per racimolare i soldi da restituire a Benedict e puntano su un prezioso documento custodito ad Amsterdam. Il certificato però è stato già rubato da un famoso ladro, Night Fox. Questo dà inizio ad una nuova avventura per Danny Ocean e i suoi amici. La banda di abili ladri, infatti, riceve un messaggio da Night Fox che vuole sfidare la banda di Ocean per dimostrare a Gaspar LeMarc, suo maestro nello sviluppare le capacità di ladro, che il ladro migliore in vita è lui e non il suo avversario. La sfida consiste nel rubare un oggetto unico, l'uovo di Fabergè, custodito a Roma. La banda di Ocean scopre, così, che Night Fox per dimostrare la sua supremazia aveva precedentemente rivelato l'identità dei ladri responsabili del colpo ai casinò di Benedict, se Ocean riuscirà a vincere la sfida, sarà lo stesso Night Fox a saldare il debito con il proprietario del casinò. Mentre gli Ocean's Twelve, divenuti dodici dopo l'aggiunta della moglie di Danny Ocean, studiano il piano per portare a segno il colpo si ritrovano alle calcagna Isabel Lahiri, investigatrice che sembra avere una sola missione nella vita, quella di arrestare l'intera banda, forse perché il suo passato sentimentale è legato a quello di Rusty. La bella investigatrice riesce a mettere dietro le sbarre tutti i dodici cogliendoli sul fatto durante il tentativo di rubare l'uovo, per poi essere truffata da un complice inaspettato che riesce a liberarli. Usciti di prigione, Danny va a trovare Night FOx in compagnia di Tess, l'uomo è felice, racconta ai due tutti i dettagli del colpo che lo ha portato a rubare l'uovo di Fabergè in seguito al loro fallimento. Il colpo di scena finale non manca, l'uovo rubato da Night Fox è in realtà un falso. Il vero uovo di Fabergè era stato rubato dagli uomini di Ocean durante il suo trasferimento da un museo all'altro. Night Fox deve ammettere di aver perso la sfida e saldare il debito a Terry Benedict.

