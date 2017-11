Oroscopo / Paolo Fox, oggi 2 novembre 2017, a LatteMiele le previsioni della giornata

Oroscopo di Paolo Fox di oggi a LatteMiele: previsioni 2 novembre 2017 per Cancro, Vergine, Bilancia, Acquario, Pesci, Capricorno, Cancro e gli altri segni.

02 novembre 2017

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 2 NOVEMBRE 2017

Andiamo ad analizzare da vicino segno per segno l'oroscopo di Paolo Fox sull'emittente radiofonica LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Partiamo dai segni di Vergine e Scorpione. La Vergine tra giovedì e sabato la Vergine è più forte. Abbiamo belle energie e c'è la possibilità di fare nuovi incontri. Interessante questo cielo anche per chi vuole vincere una sfida. Abbiamo un buon influsso planetario da Giove, Nettuno e Sole ed inoltre c'è la possibilità di entrare in contatto con altre città, di sistemare un contenzioso familiare. Si potrà portare avanti un'idea e vincere una sfida. Non bisogna tenersi in disparte se si vuole fare un colpo grosso in amore. L'unico limite alla situazione astrologica dello Scorpione è la paura di fare e la paura di mettersi in gioco. Si è al centro dell'attenzione e molto più forti. Ci sono nuovi amori e occasioni favolose per chi si mette in gioco.

CHI SALE E CHI SCENDE

E' il momento di andare a capire chi sale e chi scende per quanto riguarda l'oroscopo di oggi, giovedì 2 novembre 2017, per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox ai microfoni dell'emittente radiofonica LatteMiele. Scende l'Acquario che vive un po' troppe tensioni e non si sente al massimo della forma. E' un momento questo in cui si deve assolutamente evitare di sentirsi carichi di difficoltà e di pressioni. E' un momento in cui sarebbe meglio provare a trovare un po' di tranquillità, evitando di ritrovarsi un momento complicato davanti con poche forze. Salgono ancora i pesci che vivono una situazione importante per quanto riguarda il campo professionale. In questo mese ci sarà la possibilità di vivere un consolidamento dal punto di vista sentimentale. Attenzione a vivere delle situazioni complicate con questo segno che è sempre vincente e non abbassa mai la testa in questo momento.

SEGNI IN DIFFICOLTÀ

Partiamo dai segni in difficoltà per l'analisi dell'oroscopo di oggi, giovedì 2 novembre 2017, per quanto riguarda la rubrica Latte e Stelle sull'emittente radiofonica LatteMiele tenuta dal noto astrologo Paolo Fox. Il Leone vive delle tensioni difficili da digerire in questo momento. Si sente strano e vive alcune situazioni a livello economico ancora poco chiare e da sistemare. Non ci si deve far trascinare dalle tentazioni di essere insoddisfatti dal punto di vista professionale. La Bilancia in questo momento è un po' tormentata dal transito di Marte e Venere, si deve trovare la forza di inventarsi delle novità importanti ma c'è bisogno di sicurezza. Non si devono assolutamente fare dei passi falsi in amore e per questo non ci si deve scaldare troppo. Il Capricorno è frastornato e deve assolutamente fare attenzione al suo stato di forma fisico e alle risorse economiche perché è un periodo dove si spende un po' troppo.

