PIAZZAPULITA/ Anticipazioni e ospiti puntata 2 novembre: Formigli intervista Totò Cuffaro. In studio Di Maio

Piazzapulita, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, giovedì 2 novembre, su La7: Luigi Di Maio e Vittorio Sgarbi sono tra gli ospiti in studio di Corrado Formigli.

02 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Piazzapulita su La7

Questa sera, giovedì novembre, alle 21.10 su La7 va in onda un nuovo appuntamento con Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Tra i temi delle sereta le elezioni siciliane che si svolgeranno domenica 5 novembre, un vero e proprio banco di prova degli equilibri politici nazionali. Quattro i candidati alla poltrona di governatore della regione siciliana: Nello Musumeci, ex presidente della Provincia di Catania ed ex sottosegretario, sostenuto da #Diventeràbellissima, Forza Italia, Fratelli d’Italia-Noi con Salvini, Udc e Popolari e Autonomisti; Giancarlo Cancelleri del Movimento 5 Stelle; Fabrizio Micari, rettore dell’Università di Palermo, sostenuto da Partito Democratico, Alternativa Popolare, Patto dei Democratici per le Riforme-Sicilia Futura - PSI e Arcipelago Sicilia; Claudio Fava candidato per la lista “Cento passi per la Sicilia”, formata da Mdp, Verdi, Rifondazione Comunista, Possibile e Sinistra Italiana. Nel corso della puntata Corrado Formigli intervisterà Totò Cuffaro, ex governatore della Sicilia, che al Corriere della Sera ha annunciato il voto disgiunto e che voterà Vittorio Sgarbi.

Nel corso della puntata si parlerà anche di siccità, incendi, surriscaldamento globale e cambiamenti climatici. Settimana scorsa Corrado Fortmigli ha avuto come ospiti Matteo Salvini e Massimo Giletti (che ha ufficializzato il suo ritorno in televisione su La7, dopo l’addio alla Rai), mentre questa settimana ospiterà in studio: Luigi Di Maio, leader del Movimento 5 stelle; Giovanni Toti, presidente della regione Liguria; Oscar Farinetti, fondatore di Eataly; il giornalista Peter Gomez; Vittorio Sgarbi, che ha ritirato la propria candidatura alla presidenza della Regione Sicilia e con il suo movimento “Rinascimento” sosterrà Nello Musumeci; il giornalista Antonio Caprarica e la conduttrice Camila Raznovich.

