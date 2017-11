Pechino Express 2017 Ed. 5/ Eliminati i Maschi, finaliste Caporali e Clubber (semifinale)

Pechino Express 2017, semifinale. Maschi eliminati, Caporali prime vanno in finale con le Clubber, giunte seconde, e i Compositori, ultimi ma salvati dallle Caporali

Pechino Express, eliminati i Maschi

I Maschi sono gli eliminati, sconfitti della semifinale di Pechino Express. Alla finale della prossima settimana, giungono sul podio tre coppie dai capelli biondi: le Caporali, prime anche in questa puntata, le Clubber, arrivate seconde, e i Compositori, ultimi ma salvati dalle Caporali. I Maschi, che sono comunque stati protagonisti di una delle loro migliori prestazioni, non sono stati salvati nemmeno dalla busta nera, che ne ha decretato l’eliminazione. In questa nona tappa compiuta in territorio giapponese, da Nara a Fujiyoshida per 416 km, non sono mancati momenti di tensione: Antonella Elia, competitiva e determinata a vincere il programma, ha prima bisticciato con le Clubber che, chiedendo l’autostop sulla sua stessa strada, sono state colpevoli, secondo lei, di maleducazione, lanciandosi davanti a loro per chiedere per prime il passaggio. La donna, salita in macchia diretta all’ultima tappa, ha poi litigato anche con Jill che ha cercato di smorzare il tono competitivo della compagna di avventure, non dandole ragione come lei invece avrebbe voluto.

I MASCHI ESCONO A TESTA ALTA

Giunti davanti al Monte Fuji, uno dei panorami più famosi al mondo, le quattro coppie hanno dunque scoperto il loro destino. I Maschi, eliminati a seguito di un ottima puntata, non possono che essere delusi. Se la motivazione alla scelta di salvare i Compositorio e non i Maschi sembra essere quella di una presunta parola data da Jill a Lauro, il pubblico è concorde nel sostenere si sia trattato di una scelta strategica: i Maschi, infatti, erano una coppia da temere e quindi da eliminare. La puntata, condotta fin dall’inizio dalle Caporali, ha visto Antonella e Jill dirigere il gioco, e vincere il bonus che ha permesso di vivere la toccante esperienza della pesca con i cormorani. La coppia, grazie alla determinazione di entrambe le concorrenti, ma soprattutto della Elia, che sembra aver preso piuttosto seriamente la sfida, è senza dubbio quella che ci mette più passione. Un rinnovato plauso ai Maschi, che escono di scena a testa alta con una delle loro migliori performance della loro partecipazione a questa edizione di Pechino Express. Le tre coppie finaliste, dunque, si sfideranno nell'ultima gara dirette a Tokyo la prossima settimana: saranno nuovamente le Caporali a distinguersi o ci saranno colpi di scena?

