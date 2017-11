Pronostico X Factor 2017/ Chi sarà eliminato nel secondo Live Show? La categoria di Levante a rischio

02 novembre 2017

Il Secondo live show di X Factor 2017 va in onda oggi, 2 novembre, con una nuova sfida. Gli undici cantanti rimasti in gara dovranno sfidarsi a colpi di cover fino all'ultimo in attesa di capire cosa succederà in seguito ai risultati del televoto. X Factor ha detto addio alla sua sfida a manche e ha accolto una sorta di versione "Festival di Sanremo" che annoia il pubblico ma non chi lo spettacolo lo fa e deve attendere il proprio momento con tanta adrenalina in corpo. Anche questa sera succederà lo stesso ma, questa volta, i concorrenti a rischio potrebbero essere quelli di Levante. Le under donna si sono salvate durante la prima puntata live a discapito degli under uomini di Fedez ma lo stesso potrebbe non succedere questa sera.

LEVANTE A RISCHIO?

I pronostici vedono in difficoltà proprio le ugole d'oro di Levante che, nella puntata della scorsa settimana, non hanno proprio brillato almeno non rispetto agli over e ai Gruppi di Manuel Agnelli ancora super favoriti anche oggi. Virginia Perbellini, Camille Cabaltera e Rita Bellanza sono le tre ragazze che fanno parte della categoria delle under donne e proprio le prime due potrebbero essere a rischio. Sicuramente Rita Bellanza non è in discussione, anche se nella scorsa puntata non ha brillato con la sua cover di Lucio Dalla, ma cosa ne sarà di Virginia Perbellini e Camille? Proprio quest'ultima potrebbe essere l'eliminata di questa seconda puntata soprattutto se Levante non cambierà idea sul suo percordo artistico e continuerà ad assegnarle canzoni come ha fatto nella prima puntata. I pronostici saranno rispettati?

