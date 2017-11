RITA BELLANZA/ Video, Levante per il secondo Live le assegna 'La verità' di Brunori Sas (X Factor 2017)

Video, la concorrente Rita Bellanza della squadra degli Under Donne capitanata da Levante dovrà esibirsi con il brano ''La verità'' di Brunori Sas.

Rita Bellanza, X Factor 2017

Il secondo Live Show vedrà Rita Bellanza impegnata sulle note de La verità di Brunori Sas. Secondo la giudice di X Factor 2017, questo tipo di canzone si adatta perfettamente alle corde della concorrente e per la sua mission di arrivare diretta al pubblico con messaggi importanti. La cantante non ha dimostrato invece di essere pienamente soddisfatta dalla scelta, come abbiamo preso dal Daily, anche se ha manifestato inizialmente un certo stupore. La concorrente avrebbe preferito infatti una canzone "più strong", dalle ritmiche più audaci e forti, ma ha dovuto anche ammettere di non poter mettere le mani avanti prima di essersi messa alla prova in studio. Rita ha la possibilità di riuscire a superare lo scoglio più grande proprio in questa seconda puntata dei Live Show: fino ad ora l'ansia ha giocato un ruolo fondamentale nelle sue esibizioni, un elemento in grado di portarla fino alle vette più alte oppure di farla colare a picco a causa della sua enorme fragilità.

RITA BELLANZA, PER ORA SOLO NOTE POSITIVE

Solo note positive per Rita Bellanza ai Live Show di X Factor 2017. Per Mara Maionchi è evidente la bravura e l'intensità della concorrente, dotata di una voce particolare e di una tonalità unica e rara. Il brano di Lucio Dalla scelto da Levante non era poi così semplice da interpretare ed anche per questo Rita è riuscita a dimostrare di avere tanti assi nella manica. Anche per Fedez è evidente che la concorrente sia una delle migliori in gara, forse pensando a quanto avrebbe potuto tirare fuori dalla sua voce se solo quest'anno avesse potuto avere le Under Donne sotto la propria guida. Un pensiero simile a quello fatto da Manuel Angelli, che a discapito della sua ben nota severità, ha trovato Rita davvero unica. La sola perla delle altre squadre che tra l'altro gli continua a piacere fin dal suo ingresso nel programma. Dal suo canto, Rita ha invece mostrato alcune riserve per la sua stessa esibizione, dato che avrebbe preferito ballare e muoversi di più sul palco.

X FACTOR, AL PRIMO LIVE CON ''LE RONDINI''

Rita Bellanza è il diamante di Levante per X Factor 2017: la giudice del talent di Sky Uno continua a scommettere sulla concorrente dalla voce profonda. Nel suo primo Live Show, Rita ha puntato tutto su Le Rondini di Lucio Dalla, un brano profondo che si addice molto al suo animo tormentato. Il timbro basso della sua voce corrisponde infatti ad un vissuto importante, che ha spinto Levante a capire fin dai Bootcamp che Rita ha grandi possibilità di vincere questa edizione di XF.

Dopo aver stravolto con Sally di Vasco Rossi, la Bellanza ha infatti impressionato i giudici con la sua performance ai Live, riuscendo a commuovere la coach delle Under Donne. La bravura della concorrente ha messo inoltre in accordo i giudici del programma, che avevano appena affrontato diversi battibecchi per via di altre performance. In particolare Levante ha dimostrato di essere molto soddisfatta dell'esibizione della concorrente, che abbiamo visto in forte ansia anche poco prima di affrontare il brano sul palco dello show.

