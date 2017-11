Ros/ Video, Manuel Agnelli per il secondo Live gli assegna 'Fiori d'arancio' (X Factor 2017)

Video, il gruppo dei Ros della squadra delle Band capitanata da Manuel Agnelli dovrà esibirsi nel brano Fiori d'arancio della cantante Carmen Consoli.

Ros, X Factor 2017

I Ros dovranno confrontarsi con un nuovo brano italiano nei Live Show di questa sera a X Factor 2017. Manuel Agnelli ha infatti deciso di ripetere l'esperimento affrontato nella prima fase, puntando tutto verso una voce molto conosciuta del panorama nostrano e che ha debuttato agli inizi degli anni '90. Si tratta infatti di Carmen Consoli e della sua Fiori d'arancio, un brano che fa parte dell'ambum pop L'eccezione, distribuito nel 2002. La voce della Consoli è molto particolare e difficile da ricreare, ma in questo caso la band proporrà ancora una volta una propria rivisitazione. Come riusciranno i tre artisti a confrontarsi con una canzone che ha molta meno energia rispetto a quella a cui sono abituati? La decisione di Agnelli potrebbe in realtà essere strategica, dato che è stato proprio l'impeto a compromettere la precedente esibizione dei Ros.

X FACTOR 2017, IDEE CHIARE PER MANUEL AGNELLI

Manuel Agnelli ha le idee chiare sui Ros e sul percorso che vorrebbe per loro a X Factor 2017. La band ha di sicuro molte qualità ed assi nella manica, forse sottovalutate dagli altri giudici del talent. Il loro inizio è stato di certo significativo, ma il primo Live Show li ha portati verso un possibile baratro. A discapito della difficoltà incontrata, i tre ragazzi sono riusciti però a superare lo scoglio ed a guadagnare un posto per la seconda puntata dei Live Show che vedremo questa sera su Sky Uno. Durante il Daily, i Ros hanno ammesso di essersi lasciati fin troppo travolgere dalle emozioni e di aver perso il controllo forse proprio per questo. Un punto a loro sfavore che li ha portati a mancare di precisione, come evidenziato dallo stesso Manuel. Il coach dei Gruppi crede infatti che la band abbia suonato al di sotto delle proprie possibilità e che siano andati al di là del sound rock richiesto dal brano, dirigendosi verso un più conosciuto punk. In particolare, il giudice ha fatto notare a Camilla Giannelli che avrebbe potuto fare un cantato più brillate, anche se è un dettaglio su cui si può lavorare con estrema facilità.

I ROS AL PRIMO LIVE CON 'UN BATTITO DI CIGLIA'

X Factor 2017 continua a rivelarsi vincente per i Ros: la band è riuscita a conquistare il pubblico anche in occasione della prima puntata dei Live Show. Un'impresa non semplice se si considera che il coach dei Gruppi, Manuel Agnelli, ha deciso di far esibire i ragazzi con Un battito di ciglia, un brano di Francesca Michielin e molto distante dalle loro corde. Il mondo punk dei Ros è stato infatti rivisitato in questo caso in una chiave più incline al rock, grazie ad un riediting del sound della canzone.

I quattro giudici del talent di Sky Uno hanno mostrato un forte apprezzamento per l'esibizione della band capitanata dalla frontman Camilla Giannelli, ma non sono di certo mancate le critiche. In particolare Levante ha sottolineato a Manuel come la sua scelta abbia in qualche modo penalizzato i suoi pupilli, che avrebbero potuto performare meglio. Il carattere del trio è stato tuttavia evidente a Mara Maionchi, che ha invece avvallato la decisione di Manuel di osare e di andare al di là delle caratteristiche della band.

