SAM SMITH/ Paparazzato assieme a Brandon Flynn (X-Factor 2017)

Il noto cantante britannico Sam Smith è atteso ospite nella nuova puntata del talent X-Factor in onda questa sera sulle frequenze di Sky Uno per la conduzione di Alessandro Cattelan.

02 novembre 2017 Francesca Pasquale

Sam Smith a X-Factor

UNA RELAZIONE CON BRANDON FLYNN?

Nella seconda puntata di X-Factor è atteso ospite il cantante britannico Sam Smith. Un artista che sta ottenendo uno straordinario successo soprattutto in Gran Bretagna e che negli ultimi giorni sta catalizzando l’attenzione dell’opinione pubblica e dei giornali di gossip per via della relazione con l’attore Brandon Flynn diventato famoso per aver interpretato il ruolo di Justin nella serie tv 13 Reason Why. Infatti, sono state pubblicate delle foto che ritraggono i due durante un appassionante bacio scambiato alla luce del sole. Eppure lo stesso Sam Smith pochissimo tempo fa aveva rimarcato il suo essere single convinto: “Penso di essere più single ora di quando ho pubblicato 'In the Lonely Hour'. Le cose che mi sono successe l’anno scorso dal punto di vista delle relazioni sentimentali mi hanno reso molto più forte e ho imparato tante lezioni”.

SAM SMITH, LA CARRIERA IN PILLOLE

Sam Smith il cui nome completo all’anagrafe è Samuel Frederick Smith è nato a Londra il 19 maggio del 1992. Si è fatto apprezzare per aver pubblicato una serie di ottimi brani che gli hanno permesso di ottenere un certo successo come Latch e La La La. Da sempre grande appassionato di musica tant’è che ha studiato canto e songwriting, non ha nascosto di aver un debole per alcuni artisti di livello internazionale come Lady Gaga, Adele, Beyoncè, Whitney Houston e Mariah Carey. Nel 2014 ha pubblicato il suo primo album intitolato In the Lonely Hour mentre in questo 2017 ha messo a disposizione dei propri fan il suo secondo lavoro discografico intitolato The Thrill of It All. Tra i molteplici premi e riconoscimenti ottenuti in carriera spicca un American Music Awards come Favorite Male Artist – Pop / Rock e nel 2015 tre premi ai BillBoard Music Award come Top New Artist, Top Male Artist e Top Radio Songs Artist.

