SHAILA GATTA/ La velina mora è a dieta? Gelato insieme a Mikaela Neaze Silva

Shaila Gatta, la velina mora di Striscia, è a dieta? La ballerina napoletano fa uno strappo alla regola e mangia un gelato insieme a Mikaela Neaze Silva.

02 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva

Nonostante il ponte di inizio novembre, Striscia la notizia non si ferma mai. E così nemmeno le due nuove veline: Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. La bella velina mora ha pubblicato su Instagram - nelle storie - un video in cui appare con la sua collega mentre mangiano un gustoso e abbandonate gelato: “Per la serie sono e siamo a dieta”, dice la napoletana inquadrando le coppette di gelato. Dopo le riprese del tg satirico Shaila è tornata a casa sua, dove ha trovato una spiacevole sorprese: “Che bello tornare a casa con la convinzione di aver lasciato in ordine, tutto pulito e invece… non è così! mamma dove sei?”, chiedo “piangendo” la ballerina. Nella breve clip si vedono i piatti sporchi nel lavandino e il letto ancora sfatto. A fine giornata Shaila si è consolata con una bella cena: pollo, patate e fagiolini. Avrà cenato in compagnia del suo fidanzato Jonathan Gerlo?

I LOOK DELLE VELINE

Sui social i fan di Striscia la notizia hanno apprezzato il nuovo stacchetto e sopratutto i nuovi costumi delle veline Shaila e Miakela. In tanti si erano lamentati dei look troppo “coperti” delle due ballerine, abituati ai classici outfit delle veline: "Finalmente uno stacchetto e un costume degno di #ShailaGatta a #Striscia! speriamo non sia solo un eccezione per #Halloween2017” e “Le straordinarie #veline @shailagatta e #mikaelaneazesilva finalmente in #decoltenere anche loro!”, hanno scritto due utenti dopo le puntate di lunedì e martedì. Come saranno vestite questa sera? Appuntamento alle 20.40 su Canale 5 per scoprirlo.

© Riproduzione Riservata.