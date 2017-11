SIRENE/ Anticipazioni del 2 novembre 2017: il segreto di Yara verrà rivelato?

Sirene, anticipazioni del 2 novembre 2017, in prima Tv su Rai 1. Yara e Salvatore diventano sempre più vicini nel tentativo della giovane Sirena di conquistare Ares.

Sirene, in prima Tv assoluta su Rai 1

SIRENE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, giovedì 2 novembre 2017, andrà in onda il secondo episodio di Sirene - La serie, in prima Tv assoluta. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: una famiglia di Sirene raggiunge Napoli per cercare Ares, l'unico Tritone rimasto in tutto il Mediterraneo e promesso sposo della giovane Yara. Le sorelle e la madre intendono supportarla nella ricerca, ma prima di ogni altra cosa devono mimetizzarsi con gli esseri umani. Una piccola passeggiata in piazza dimostra alle quattro creature marine che devono adeguarsi meglio al look degli umani e per questo Marica ipnotizza il commesso di un negozio con i propri poteri, riuscendo ad ottenere gratis diversi vestiti. Intanto, un umano di nome Salvatore capisce che la fidanzata Laura non è la sua anima gemella e decide di lasciarla. Nei suoi desideri c'è infatti la volontà di trovare il vero amore. Nel passato, zia Ingrid rivela a Marica di volerle lasciare il regno e di emigrare in Florida per iniziare una nuova vita. La istruisce anche sulle regole da adottare una volta arrivate sulla Terra, a partire dalla necessità di fare un bagno ogni 12 ore per impedire che la Sirena muoia. Nel presente, Yara incontra Salvatore grazie ad una pallonata e usa i suoi poteri perché l'umano ospiti nel suo Bed & Breakfast l'intera famiglia. La giovane creatura marina decide inoltre di usare i suoi poteri per impedire che l'umano venga ammaliato dal suo fascino da Sirena: non potrà mai mettere a fuoco il volto di ognuna di loro. Sicura di poter trovare Ares, Yara inizia una ricerca senza fine, aiutata anche dalla sorella minore Irene e dalla madre Marica. La sorellina più piccola conosce invece Elena, la figlia di una coppia che abita nello stesso palazzo di Salvatore, e le rivela la verità sulla loro natura, nonostante le raccomandazioni della madre. Marica invece decide di cercare quattro persone che ha salvato 30 anni prima durante un naufragio, ma scopre che nessuno di loro si ricorda di lei. Yara invece scopre per caso, dopo una serata nel jazz club in cui Salvatore suona con i due fratelli, che Ares fa il fotomodello e che si fa chiamare Gegè De Simone. Grazie a Facebook riesce a rintracciarlo, ma il Tritone ha bisogno di riflettere sul loro futuro perché non sa più chi vuole essere nella sua vita. Le nasconde inoltre di essersi fidanzato con un'umana, Francesca, ma Yara scopre tutto e crolla nella disperazione. Salvatore invece inizia a notare alcune stranezze, a partire dal linguaggio colorito di Marica, che nel frattempo conquista il cuore di Carmine, il fratello maggiore dell'umano. Nel passato, Ares chiede a zia Ingrid spiegazioni riguardo all'unico potere dei Tritoni, ovvero la possibilità di cancellare una piccola parte della memoria degli umani. Nel presente, Ares sfrutta il proprio dono per impedire che Francesca e gli altri invitati alla festa di fidanzamento ricordino l'urlo da Sirena di Yara, che invece riceve l'aiuto di Salvatore per riconquistare l'ex fidanzato. Marica intanto viene riconosciuta da una delle donne che ha salvato nel passato e che all'epoca era solo una bambina.

ANTICIPAZIONI DEL 2 NOVEMBRE 2017, EPISODIO 2

Nella seconda puntata, Yara potrà imparare molto di più sugli umani grazie al supporto di Salvatore. Il segreto della famiglia è però in pericolo, dato che la donna che ha incontrato Marica in precedenza sa bene la verità sulla sua natura ed intende scoprire se anche le altre persone salvate nel naufragio sappiano qualcosa. I primi minuti della puntata ci mostrano infatti la donna mentre fa la stessa ricerca compiuta da Marica all'inizio dell'avventura. Che cosa succederà quando scoprirà che solo lei ricorda la verità sulla Sirena? Allo stesso tempo Elena potrebbe mettere a rischio il segreto della famiglia a causa del video che la piccola Sirenetta ha girato in precedenza come prova delle sue parole. Ingrid deciderà di intervenire per rimettere a posto i guai creati dalle sue parenti?

