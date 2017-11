STEFANO DE MARTINO / Il conduttore di Amici Casting si emoziona durante l'esibizione di Carmen Ferreri

Stefano De Martino si emoziona durante l'esibizione della cantante siciliana Carmen Ferreri. La canzone parla della lontananza tra un padre e il proprio figlio.

02 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Stefano De Martino (Instagram)

Stefano De Martino conduce Amici Casting 2017-18 su RealTime al fianco del ballerino Marcello Sacchetta. Nei primi giorni di programmazione sono già stati presentati diversi concorrenti talentuosi che potranno proseguire l'avventura nel programma, cercando di accedere alla fase televisiva. Tra di loro, una in particolare ha attirato l'attenzione del ballerino napoletano che non è riuscito a trattenere le lacrime dopo avere ascoltato il suo inedito. La siciliana Carmen Ferreri ha presentato 'La complicità', un brano che parla della tristezza per la lontananza dal padre che non vede spesso a causa di diversi impegni di lavoro. Proprio la sua storia potrebbe avere spinto Stefano De Martino a rivedere se stesso in quelle parole: anche lui è lontano da Torre Annunziata, incontrando la sua famiglia solo durante le pause dalle riprese. Ma ciò che probabilmente lo ha colpito maggiormente è il pensiero al figlio Santiago: il bambino, infatti, riesce a trascorrere solo poco tempo con il padre che vive a Roma per lavoro, mentre il piccolo risiede in pianta stabile a Milano.

Le lacrime di Stefano De Martino, nuovo inviato de L'Isola dei famosi

Le novità lavorative di Stefano De Martino non si limitano alla conduzione del daily di Amici di Maria De Filippi. A partire dal prossimo febbraio 2018 (la data di esordio è comunque ancora top secret), infatti, il ballerino partirà per l'Honduras in qualità di inviato sul posto de L'isola dei famosi. Il cast è ancora in divenire ma sappiamo per certo che sarà lui quindi a prendere il posto di Stefano Bettarini, soffiandolo in extremis a Daniele Bossari (sembrava essere favoritissimo per questa nuova avventura). La partenza per l'isola segnerà però il momentaneo addio proprio ad Amici, sia per quanto riguarda la conduzione pomeridiana sia per quanto riguarda le esibizioni in qualità di ballerino professionista nella fase finale del programma targato Maria De Filippi.

