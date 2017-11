Samuel Storm/ Video, Fedez per il secondo Live gli assegna 'Unsteady' (X Factor 2017)

Video, il concorrente Samuel Storm della squadra degli Under uomini capitanata da Fedez dovrà esibirsi nel brano ''Unsteady'' degli X Ambassador.

Samuel Storm X Factor 2017

Samuel Storm affronterà la seconda puntata dei Live Show di X Factor 2017 con il brano Unsteady degli X Ambassador. La scelta di Fedez in questo caso si rivela precisa, dato che il testo si adatta perfettamente al vissuto difficile del concorrente. Una decisione che presa da un giudice esperto come il rapper milanese non lascia spazio a troppi dubbi e che allo stesso tempo riflette una volontà da parte di Fedez di voler annullare le critiche registrate in precedenza. Nella prima esibizione di Samuel, il coach ha infatti conquistato la maggior parte delle polemiche da parte degli altri giudici, che si sono ritrovati tutti d'accordo nel contestare la sua scelta musicale. La canzone che riporterà Samuel sul palco del programma di Sky Uno sembra inoltre cucita sul suo stesso passato ed anche per questo il concorrente potrebbe riuscire ad esprimere al meglio determinate emozioni volute dall'artista originario.

SAMUEL STORM, LA CONVINZIONE DI FEDEZ

Il primo Live di X Factor 2017 ha messo in luce due particolari che riguardano Samuel Storm. Innanzitutto le sue abilità canore, in grado di permettergli di raggiungere vette importanti nonostante la poca esperienza. Dall'altra la convinzione di Fedez che sia proprio lui la stella vincente degli Under Uomini. Durante il tilt, il giudice rapper ha infatti dimostrato ben poca esitazione nel salvare Samuel e mandare allo scontro successivo Gabriele Esposito e Lorenzo Bonamano, lasciando trasparire ancora una volta come le sue aspettative siano tutte proiettate verso il cantante nigeriano. Lo stesso particolare era emerso tra l'altro durante gli Home Visit, dato che Storm è stato il primo ad essere confermato nel team di Fedez, nonostante non abbia potuto raggiungere il resto del gruppo a Dubai. I riflettori sono quindi doppiamente puntati sul concorrente e diventa ancora più difficile per il 19enne riuscire a dimostrare di essere all'altezza delle grandi aspettative dei giudici del talent. D'altra parte va considerato però che è anche uno dei pochi in grado di raggiungere il finale con grande facilità, dove forse potrebbe trovare solo Rita Bellanza ad attenderlo.

X FACTOR 2017, AL PRIMO LIVE CON ''HOW I START TODAY''

Gli Under Uomini di X Factor 2017 hanno trovato la loro carta vincente in Samuel Storm, il ragazzo nigeriano con un passato da dimenticare ed un futuro a cui aspirare. Fin dal suo primo arrivo nel talent, il concorrente è riuscito a conquistare il pubblico non solo per quanto ha vissuto ed ha dovuto affrontare prima di arrivare in Italia, ma anche per il timbro pulito della sua voce. Per i giudici la sua bravura è evidente, come hanno sottolineato durante la sua esibizione nella prima puntata dei Live Show del talent. Il 19enne si è esibito in How I Start Today, un brano del cantante texano Khalid, ancora inedito in Italia, ed anche per questo ha registrato il parere negativo di Levante.

La giudice delle Under Donne ha sottolineato che Samuel è dotato di indiscusse abilità canore, ma il brano scelto da Fedez di certo non risaltava appieno le sue qualità. Anche Mara Maionchi non ha apprezzato il genere musicale voluto dal collega giudice, così come Manuel Agnelli. Il tutto si è concluso con una critica diretta verso Fedez e non verso Samuel, che a detta di tutti ha un timbro capace di incantare le folle.

