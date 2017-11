Sem & Stenn/ Video, Manuel Agnelli per il secondo Live gli assegna 'The dope show' (X Factor 2017)

Video, il duo Sem & Stenn della squadra delle Band capitanata da Manuel Agnelli dovrà esibirsi nel brano ''The Dope Show'' di Marylin Manson.

Sem & Stenn, X Factor 2017

Il Daily di X Factor 2017 ci ha permesso di conoscere l'impressione che gli stessi Sem & Stenn hanno avuto della loro performance precedente. Il primo Live Show li ha trovato soddisfatti al 95%, date alcune imprecisioni e dettagli ancora da sistemare. Il loro intento è riusciti a stupire i telespettatori e sono sicuri di essere sulla strada giusta, così come lo è Manuel Agnelli che con questa particolare band vuole lanciare una sfida ai concorrenti delle altre categorie. Il giudice infatti è convinto che solo Sem & Stenn siano in grado di valorizzare un materiale come quello offerto dai Cure. Per il loro secondo Live Show, il giudice ha invece deciso di mettere alla prova i due cantanti su un brano di Marilyn Manson, un artista caro a David Lynch: la band canterà The Dope Show del '98 e parte dell'album Mechanical Animals. La reazione di Sem & Stenn non poteva che essere più positiva, dato che la canzone voluta da Manuel è parte della loro infanzia. "Un trauma" del loro passato, come hanno sottolineato i due concorrenti alle telecamere del programma.

SEM & STENN, IL PARERE DEI GIUDICI

Il parere dei giudici di X Factor 2017 è stato positivo per l'esibizione di Sem & Stenn, che hanno di certo portato avanti l'idea di Manuel Agnelli per il loro futuro all'interno del talent show. Il duo di fidanzati ha riscosso infatti parere positivo persino da Mara Maionchi, da sempre poco incline a valutare performance straniere ed a favore di sound italiane, ma che ha trovato la presenza di Sem & Stenn sul palco davvero divertente. Apprezzamenti anche da Levante, che ancora una volta ha ribadito come il gruppo sia fra i suoi preferiti e di aver gradito persino la coerenza mostrata dal coach dei Gruppi nella scelta del brano. La personalità dei due cantanti è arrivata diretta anche a Fedez, che tuttavia ha dimostrato qualche perplessità sul pubblico italiano. Il giudice rapper non è infatti convinto che il genere dei due concorrenti arrivi in modo diretto agli italiani, come invece potrebbe succedere in territorio straniero. Agnelli ha invece voluto sottolineare quanto la band sia fra le sue scommesse più grandi ed ha messo a tacere le polemiche di chi lo ha accusato di fare leva sull'omosessualità dei due cantanti solo per attirare i riflettori mediatici.

X FACTOR 2017, AL PRIMO LIVE CON LET'S GO TO BED

Sem & Stenn sono forse la band più rivoluzionaria di X Factor 2017 e non di certo per l'appartenenza alla comunità LGBT dei due cantanti e fidanzati. Sul palco del primo Live Show si sono esibiti con Let's go to bed dei Cure, che hanno accompagnato con una coreografia degna della loro personalità. Il brano è del genere new wave e del '93, parte dell'album Show della band britannica e che Sem & Stenn hanno rivisitato in chiave electro pop. La loro esibizione è arrivata dritta al pubblico presente in studio, soprattutto per la loro energia e sono riusciti a conquistare un grande applauso.

A discapito delle critiche ricevute nei giorni precedenti, il gruppo è riuscito quindi a dimostrare il perché Manuel Agnelli li ha scelti per la sua categoria ed a dare un assaggio delle loro qualità musicali. Di certo la loro performance non si accorda con i gusti musicali del pubblico italiano, per molti ancora troppo acerbo per poter apprezzare un sapore così particolare.

© Riproduzione Riservata.