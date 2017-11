Simona Izzo VS Cecilia Rodríguez/ Video, "Francesco Monte umiliato in tv": l'attacco della regista (GF Vip 2)

Simona Izzo punta il dito contro Cecilia Rodriguez, rea di aver umiliato pubblicamente Francesco Monte lasciandolo nella casa del Grande Fratello Vip 2, il video.

02 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Cecilia Rodriguez continua ad essere la grande protagonista del Grande Fratello Vip 2017. Da una parte ci sono coloro che vedono in lei una donna coraggiosa, capace di mettere in discussione tutta la sua vita per seguire il cuore e, dall’altra, ci sono quelli che non hanno gradito l’atteggiamento che ha avuto nei confronti di Francesco Monte, il suo fidanzato per ben quattro anni. Fa parte del secondo gruppo Simona Izzo che, avendo conosciuto Cecilia nella casa, attraverso un video pubblicato sui social, si è scagliata contro di lei, rea di non aver avuto rispetto per Francesco. “Dire ad un uomo che è finita e dire 'ti prego segui i sogni', credo che neanche in una telenovela di bassissimo rango, uno sceneggiatore non avrebbe mai scritto questa frase riguardo ad un uomo che è stato lasciato in diretta, una volta ci si lasciava in modo etico, non si può spettacolarizzare tutto”, afferma con amarezza la Izzo. Secondo Simona, Cecilia avrebbe dovuto lasciare la casa e affrontare in privato la crisi con Francesco Monte: “Credo che avrebbe fatto bene, nonostante la letterina o l’sms di sua sorella che le dice ‘rimani lì’, avrebbe fatto bene a uscire da donna adulta qual è, quasi trentenne, ad uscire dicendo ‘ora vado a riflettere’. Non accetto il fato che si continui a giocare e non si rispetti il lutto sentimentale per una storia d’amore che è durata quattro anni”.

SIMONA IZZO ATTACCA CECILIA

Sono parole pesanti quelle che Simona Izzo ha rivolto a Cecilia Rodriguez. La regista avrebbe voluto dire la sua in diretta, ma a quanto pare, non ne ha avuto la possibilità. “Non sono riuscita a dire neanche una parola, ma accetto il fatto che quando sei fuori dal gioco, non sei più tu a decidere se puoi parlare o meno, non abbiamo avuto la parola, Predolin voleva intervenire. Va bene l'esclusione da un gioco perché magari dici una cosa che non dovresti, però la moralità e l'etica di un addio ai tempi del reality viene cancellata” – afferma ancora e poi conclude così – “Ora conoscono il signor Moser perché è il figlio del grande ciclista e la signorina Rodriguez perché è la sorella di Belen ma il signor Francesco Monte che è un ragazzo bravo e sensibile ed è entrato come un cavaliere a dire ‘sono qui, dimmi che è successo amore mio’ è stato davvero un signore”.

