Sossio Aruta e Manila Boff/ Uomini e donne, nuove liti in studio dopo la "rottura"

Sono giorni di lite questi a Uomini e donne dove il trono over continua a regalare emozioni anche grazie a Sossio Aruta e la sua decisione di chiudere con Manila Boff, cosa succederà oggi?

02 novembre 2017 Hedda Hopper

Manila Boff, Uomini e donne

Giornate complicate queste ultime per il trono over di Uomini e donne dove Sossio Aruta ha annunciato l'addio a Manila Boff e la fine della loro conoscienza. Dopo aver tenuto con il fiato sospeso i fan del programma, il bel cavaliere ha corteggiato Manila invitandola a non credere a quello che gli altri le dicevano ma alla fine anche Manila è rimasta con un palmo di naso. Come un fulmine a ciel sereno, con tanto di fiori, il Re Leone ha detto addio a Manila chiudendo la loro amicizia e dicendosi pronto a conoscere altre donne. Come potete ben capire, la bella dama non ha preso la notizia tanto da urlare e sbraitare fino a lasciare lo studio in lacrime. Cosa succederà nella nuova puntata del trono over tra i due?

LE TEORIE DI TINA CIPOLLARI

Le anticipazioni di Uomini e donne non lasciano ben sperare visto che si parla ancora di discussioni e liti tra i due. Manila non ha mandato giù quello che è successo e oggi non mancheranno le recriminazioni così come non mancheranno gli attacchi da parte di altri protagonisti. Alcuni cavalieri non sono d'accordo con l'atteggiamento di Sossio ma come sempre la più agguerrita sarà Tina Cipollari. L'opinionista continua a sottolineare il fatto che il calciatore non si comporta mai bene con nessuno e quando arriva il momento di essere concreto alla fine distrugge tutto mandando all'aria i suoi rapporti, questo significa che ha una donna fuori dal programma o, semplicemente, che non ha intenzione di costruire qualcosa di serio? Tina Cipollari non ha dubbio a riguardo e oggi la sentiremo confermare la sua teoria su di lui.

© Riproduzione Riservata.