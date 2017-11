StraFactor / Lo spin-off di X Factor: “Luna Maratea” è già una hit? (oggi, 2 novembre 2017)

Strafactor, lo spin-off di X Factor torna in onda anche stasera dopo il secondo Live Show condotto da Alessandro Cattelan, chi conquisterà i tre giudici del programma?

StraFactor è lo spin-off vincente di X Factor 2017. Con Elio alla guida della giuria per il secondo anno di fila, anche stasera ritroveremo subito dopo la seconda puntata dedicata ai Live Show, il quasi ex leader delle Storie Tese insieme a Drusilla Foer e Jake La Furia: chi è la prima e chi il secondo? Drusilla è da molto tempo una vera icona di stile. Dal 2012 la notano sia al cinema che in televisione per il suo modo cinico e mai scontato. Il sito ufficiale del programma, la identifica come una irriverente antiborghese che sostiene spesso cause sociali pubbliche. Il debutto al teatro nel 2016 con "Elegantissima", la rende celebre a 360°. Lo spettacolo da lei scritto e interpretato, ha visto la direzione artistica di Franco Godi. Jake La Furia invece è membro fondatore dei Club Dogo, celebre gruppo rap con all'attivo ben sette album in studio. Tre giurati apparentemente molto diversi ma spinti dalla ricerca costante delle cose "fuori misura", anche per quanto riguarda i concorrenti.

Strafactor, lo spin-off torna stasera dopo i secondi Live Show

A condurre StraFactor su Sky Uno HD, anche stasera ritroveremo Daniela Collu, autrice e conduttrice televisiva nata dal web con il celebre account "Stazzitta". Dopo Twitter il passaggio alla TV è stato breve, prima dietro le quinte e poi davanti le telecamere di Strafactor e The real in onda su Tv8. Dopo il grande successo della prima stagione, Strafactor è tornato in onda con la sua seconda serie, subito dopo X Factor, reality show di puntata del giovedì sera Sky. Il talent show stravagante, ha già messo in luce il talento dell'aspirante cantante Antonio Sorice, che ha proposto il suo inedito “Luna Maratea”, la canzone è stata scritta dal padre Mario Sorice, con la musica di Antonio Sarsale mentre la registrazione e gli arrangiamenti sono del Maestro Francesco Rizzo. Il suo pezzo, potrebbe diventare presto già una “hit” tormentone. Anche stasera, dopo la puntata dei Live Show, ci sarà spazio per la parte più disimpegnata del programma musicale.

