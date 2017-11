Taken 3 - L'ora della verità/ Il film non va in onda. Su Canale 5 va L'intervista (oggi, 2 novembre 2017)

Taken 3 - L'ora della verità non va in onda. Questa sera, giovedì 2 novembre, su Canale 5 sarà trasmessa L'intervista di Maurizio Costanzo a Silvio Berlusconi.

02 novembre 2017 - agg. 02 novembre 2017, 10.45 Cinzia Costa

il film d'azione in prima serata su Canale 5

Cambio di palinsesto su Canale 5 per la prima serata di oggi, giovedì 2 novembre. Al posto del film in prima tv Taken 3 - L’ora della verità andrà in onda il faccia a faccia tra Silvio Berlusconi e Maurizio Costanzo. “Canale5 ha deciso di portare in prima serata L'Intervista di Maurizio Costanzo prevista domani, 2 novembre, in seconda serata. La rilevanza dell'ospite di puntata Silvio Berlusconi, al centro della più stretta attualità, rende più elevato l'appeal del programma sul pubblico televisivo rispetto al film originariamente previsto in palinsesto (Taken 3)”, è la nota rilasciata da Mediaset. La puntata dedicata a Silvio Berlusconi chiude la terza stagione de L’Intervista, iniziata la scorso 5 ottobre. Dal 2016 a oggi Costanzo ha intervistato personaggi di spicco - del mondo dello spettacolo e non solo - ma anche “spinosi”: Wanna Marchi, Fabrizio Corona e Pietro Maso. Spazio anche ai protagonisti del mondo dello sport come Francesco Totti e Federica Pellegrini. (agg. Elisa Porcelluzzi)

NEL CAST LIAM NEESON

Taken 3 - L'ora della verità, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 2 novembre 2017 alle ore 21.10. Una pellicola d'azione che che segna il terzo episodio della saga Taken nata nel 2008 con 'Io vi Troverò', proseguito con il sequel del 2012 'Taken - La vendetta', giunto alla sue terza fase con il film proposto questa sera, 'Taken 3 - L'ora della vendetta'. Squadra che vince non si cambia e anche per il terzo episodio della saga la coppia formata da Luc Besson alla produzione e Liam Neeson come attore protagonista è pronta per riportare il pubblico del grande e piccolo schermo nelle vicende d'azione e di suspense dell'ex agente operativo Bryan Mills, alias Liam Neeson. Nel cast sono presenti diversi attori interessanti tra cui l'attrice protagonista al fianco di Neeson, l'olandese Famke Janssen, modella all'inzio di carriera poi attrice in pellicole anche di buon successo come 'Deep Rising - Presenze dal profondo', 'X-Men' e diversi altri episodi della saga dove interpreta il ruolo di Jean Grey, il secondo episodio della saga di Taken, ma la sua lista è lunga e dedicata principalmente all'azione. Prodotto da Luc Besson, alla direzione di 'Taken 3 - L'ora della Verità' il regista Olivier Megaton è specializzato in pellicole d'alto contenuto avventuroso. Il suo curriculum non vede un numero cospicuo di direzioni ma alcune pellicole di genere si sono rivelate di ottima fattura come 'Colombiana', ancora una volta prodotto da Besson. La saga dell'ex agente Bryan Mills dovrebbe concludersi con questo episodio, il condizionale è d'obbligo. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

TAKEN 3 - L'ORA DELLA VERITA', LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

L'ex moglie Lenore (Famke Janssen), la coppia si è separata nel sequel, viene trovata assassinata nel suo letto e nonostante il divorzio conseguito, Bryan non può soprassedere nell'indagare su chi possa avere compiuto un atto così violento. Bryan Mills si era ripromesso di non cedere più all'istinto d'azione, ma questo omicidio è una sfida vigliacca e una sfida chiede risposte e vendetta. Mills vuole la sua vendetta personale. F.B.I., C.I.A. e polizia distrettuale si pongono sulle sue tracce, una vera caccia all'uomo mentre lui è pienamente coinvolto nella sua caccia all'uomo, l'unico scopo è la vendetta, la ricerca della sua innocenza tutta da dimostrare, dare un riposo alla memoria della sua amata Lenore (nonostante tutto ancora amava l'ex moglie), tornare a casa e crescere finalmente in pace la figlioletta Kim. Riuscirà in tutto ciò? Chi è dalla sua parte? Nelle due ore del film le matasse si dipaneranno alla ricerca di una verità nella quale trovare amicizie confermate o tradimenti morali.

