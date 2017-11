TOP CHEF ITALIA 2017/ Anticipazioni e diretta semifinale: chi sarà eliminato? (Nona puntata)

Top Chef Italia 2017, anticipazioni nona puntata: torna questa sera l'appuntamento con il talent show culinario. Chi sarà i finalisti della seconda edizione del talent?

02 novembre 2017

Top Chef Italia 2

Top Chef Italia 2017, il talent show culinario che mette alla prova chef professionisti, pronti a piangere, ad emozionarsi e a mettere in discussione il proprio talento davanti ai giudizi dei giudici stellati sta per giungere al termine. Oggi, giovedì 2 novembre, a partire dalle 21.30 su canale 9, andrà in onda l’attesissima semifinale di Top Chef Italia. A giocarsi tutto per conquistare un posto tra i finalisti saranno Luca Natalini, Fabiana Scarica, Cinzia Fumagalli e Victoire Gouloubi. Quattro grandi chef che cercheranno in tutti i modi di riuscire ad arrivare all’ultima puntata. Superare lo scoglio prima della finalissima non sarà affatto facile. Quella tra Luca, Fabiana, Cinzia e Victoire si preannuncia una sfida di alto livello. Tutti e quattro i concorrenti, nel corso dell’avventura, sono migliorati tantissimo sfoggiando, puntata dopo puntata, non solo uno straordinario talento culinario ma anche intraprendenza, fantasia e capacità di porre rimedio agli imprevisti che, in cucina, sono tutti sempre dietro l’angolo. Per riuscire, dunque, a conquistare un posto in finale senza dover rinunciare al proprio sogno sarà necessario non commettere errori grossolani. Chi sarà, dunque, il concorrente che dovrà dire addio al proprio sogno ad un passo dalla finalissima?

PUNTATA COMPLICATA PER FABIANA

Anche nella semifinale di Top Chef Italia 2017, a giudicare i piatti dei concorrenti saranno i tre giudici stellati Annie Feolde, Mauro Colagreco e Giuliano Baldessarri che, in questa puntata, saranno affiancati da una squadra di giornalisti. Anche nella semifinale, i concorrenti saranno alle prese con Quickfire Test, trasformato in una sorta di Mistery Box, la prova in esterna che, questa sera si svolgerà nel Casino di caccia di Stupinigi e la prova a sorpresa durante le quali dovranno sfoggiare tutto il loro talento. La semifinale si presenta particolarmente complicata per Fabiana Scarica che, essendo stata la peggiore del Final Blade, partirà con una penalità. Fabiana Scarica, arrivata a Top Chef Italia con una grande esperienza alle spalle, spera di riuscire a dare alla propria cucina anche un volto materno per poter coccolare i commensali. Questa sera dovrà dare il meglio di sé per riuscire a superare le varie provare e arrivare in finale. Ci riuscirà?

