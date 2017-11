UN GIORNO PER CASO/ Su Rai Movie il film con Michelle Pfeiffer e George Clooney (oggi, 2 novembre 2017)

Un giorno... per caso, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 2 novembre 2017. Nel cast: Michelle Pfeiffer e George Clooney, alla regia Michael Hoffman.

02 novembre 2017 Cinzia Costa

il film commedia sentimentale in prima serata su Rai Movie

GEORGE CLOONEY E MICHELLE PFEIFFER NEL CAST

Un giorno... per caso, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 2 novembre 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere commedia sentimentale a sfondo drammatica che è stata prodotta negli Stati Uniti D’America nel 1996 e per questo già programmata parecchie volte all’interno dei palinsesti televisivi italiani. La pellicola è stata diretta dal regista Michael Hoffman e ottimo è il cast di attori, tra di essi infatti, spiccano Michelle Pfeiffer e George Clooney che rispettivamente interpretano Melanie Parker e Jack Taylor. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

UN GIORNO PER CASO, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA SENTIMENTALE

La storia si basa sulla vita di due divorziati di mezza età, Melanie e Jack entrambi con prole e entrambi esasperati dalla vita che conducono, piena di stress e di nessuna gratificazione amorosa. I due si conoscono meglio a causa di un piccolo imprevisto, arrivati infatti entrambi in ritardo a scuola non riescono a portare i rispettivi ragazzi in gita, e si ritrovano a supervisionare entrambi i bambini, la situazione già di per se irritante, viene esasperata dallo scambio di cellulari, scambio avvenuto per una mera disattenzione, ma che permette ai due di conoscere gli impegni dell’altro. Come se non bastasse, alla donna che è un architetto in carriera, viene distrutto un importante modello dal figlio di Jack, modello che è indispensabile per una presentazione ad un facoltoso cliente. I due allora si mettono d’accordo per portare i bimbi all’asilo, cosi da avere il tempo di poter riparare il modello, ma alla donna accade un imprevisto e perciò è costretta a chiedere all’uomo il favore di prendere la propria figlia dall’asilo, Jack acconsente a patto che possa liberarsi in tempo per un suo impegno di lavoro, stante il fatto che deve partecipare ad un importante conferenza stampa, nella quale da giornalista accuserà il sindaco della città di corruzione. Dopo infinite peripezie entrambi riescono a rispettare i propri impegni soprattutto familiari, con la donna che rifiuta l’incontro con il suo cliente pur di vedere la partita del figlio. Tutto procede come nei migliori film sentimentali, non manca neppure la presenza dell’ex marito della donna che ancora una volta delude il proprio figlio, non potendo rimanere con lui in quanto gli impegni di lavoro lo portano lontano da casa. Per caso e senza un apparente motivo Jack va a casa della donna, da una parte perché vuole rivederla dall’altra perché ha comprato dei pesci rossi da regalare al figlio della donna, per fargli superare la grande delusione datagli dal padre naturale. Il finale è tutto romantico con i due che si baciano in maniera goffa, ma che immediatamente dopo, distrutti dai tanti avvenimenti della giornata, si addormentano sul divano accanto ai rispettivi figli.

