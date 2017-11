UN POSTO AL SOLE / Viola Bruni prossima al parto: andrà tutto per il meglio? (Anticipazioni 2 novembre)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 2 novembre: Viola Bruni è ormai prossima al parto e c'è grande apprensione in tutta la sua famiglia. Patrizio attende l'esito della finale.

02 novembre 2017 Redazione

I telespettatori di Un poso al sole saranno chiamati a seguire oggi una puntata particolarmente importante per quanto riguarda la famiglia Bruni - Giordano. Si partirà dalla decisione relativa alla vittoria a Chef Parade: Patrizio sarà molto in ansia, in attesa della proclamazione del vincitore da parte di Max Peluso: i suoi sacrifici verranno ricompensati? Ma nel giorno in cui tutti i Giordano saranno estremamente preoccupati per questa decisione, accadrà qualcosa di inaspettato, ben più importante di una vittoria ad un reality show. Ornella verrà infatti informata dell'imminente parto di Viola che potrebbe riservare nuove notizie negative: riuscirà a supare nel migliore dei modi questa nuova difficile prova? È questo l'interrogativo di molti fan della soap partenopea, che non si sono mai rassegnati dopo il momentaneo allontanamento dell'attrice Ilenia Lazzarin, da sempre una delle più amate e seguite nei social network. Il parto segnerà anche il suo ritorno in scena?

Un posto al sole: nuovi dubbi di Niko sul processo

Continuano i dubbi di Niko alla vigilia del processo contro Luca Grimaldi. Se Ugo avrà chiara in mente la strategia difensiva per salvare il poliziotto, ben diverso sarà il punto di vista del figlio di Giulia, convinto che Anita Falco stia mentendo. L'avvocato non se la sentirà di usare qualsiasi metodo, lecito e illecito, pur di raggiungere l'obiettivo dello studio. Farà marcia indietro all'ultimo momento? Non sarà un periodo facile anche per Marina, sempre più preoccupata per il comportamento violento di Matteo. Quanto accaduto con gli operai della villa, le hanno fatto aprire gli occhi: Matteo è davvero affidabile e generoso come lei ha sempre pensato? O si è innamorato di un uomo diverso? Nel frattempo, Roberto continuerà il suo lento e progressivo processo di avvicinamento ad Elena e Alice. Le occasioni di incontro tra loro saranno sempre più frequenti, così come una generosità che lascia ampio spazio ai dubbi.

