UNA VITA / Teresa rifiuta le cure: è possibile avere fiducia in Cayetana? (Anticipazioni 2 novembre)

Anticipazioni Una Vita, puntata 2 novembre: Teresa continua a rifiutare l'assunzione dei medicinali che le vengono proposti da Cayetana. Una brutta sorpresa per Lolita.

02 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Una Vita

Una Vita torna questo pomeriggio dopo una giornata di pausa. La telenovela spagnola andrà in onda a partire dalle ore 14:10, ripartendo dalle gravi condizioni di salute di Teresa. La maestra dovrà seguire le cure del dottor Aranda ma rifiuterà i medicinali che le verranno offerti da Cayetana. Seguendo i consigli di Mauro, infatti, la protagonista femminile della serie penserà che l'amica possa essere pericolosa, proprio come avvenuto in passato per Carlota. Notando lo strano comportamento di Teresa, Cayetana deciderà di compiere delle breve indagini e non ci metterà molto a scoprire la lettera scritta da Mauro. Apprenderà così che l'ispettore, nonostante il rifiuto di prendere qualsiasi contatto con la maestra, è riuscito comunque a comunicare con lei, mettendole in testa molti dei suoi sospetti. Quale sarà a questo punto la relazione della vedova di German? Sarà la stessa Teresa a subire le conseguenze di questo affronto?

Una Vita: il nuovo bacio di Felipe e Huertas

Insieme alle vicende relative a Teresa e Mauro, oggi a Una Vita si tornerà a parlare delle altre nuove relazioni presenti ad Acacias 38. I primi a trovarsi in una spiacevole situazione, rischiando di essere scoperti, saranno Liberto e Rosina. La coppia, che ha cominciato a frequentarsi di nascosto, verrà sorpresa in atteggiamenti inequivocabili. Per evitare lo scandalo, però, la vedova di Maximiliano tenterà una mossa disperata, fingendo lo svenimento. Dunque era abbracciata a Liberto, perché lui tentava di soccorrerla? Anche per Felipe e Huertas la resa dei conti sarà molto vicina: dopo il primo bacio, scambiato dopo l'ennesimo litigio, la domestica e l'avvocato decideranno di non vedersi più ma non riusciranno a mantenere la promessa fatta. Huertas chiederà di incontrare segretamente Felipe e lo informerà di non avere nessuna intenzione di lasciare il quartiere. La passione prenderà il sopravvento anche questa volta e l'uomo e la dipendente dei Palacios si scambieranno un nuovo bacio appassionato. Questa volta, però, Lolita osserverà la scena...

