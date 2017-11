Uomini e Donne/ Anticipazioni: Gemma piange per Giorgio, il riavvicinamento che fa tremare (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over: Gemma Galgani pensa ancora a Giorgio Manetti? La dama dopo il cavaliere non è stata più in grado d'innamorarsi e adesso piange...

02 novembre 2017 Valentina Gambino

Uomini e Donne, trono over

Gemma Galgani sta facendo dei passi in avanti verso Giorgio Manetti? Le ultime registrazioni del trono over di Uomini e Donne, hanno evidenziato l'incredibile possibilità che la torinese possa essere ancora innamorata del suo ex fidanzato. Più di qualcuno infatti, crede ancora che la dama più amata della televisione, sia ancora pazzamente attratta dell'affascinante gabbiano. Gemma non ha dimenticato Giorgio: è possibile? Gli ultimi sviluppi degli Studi Elios di Roma, hanno messo in evidenza qualcosa di interessante che di seguito, vi andremo ampiamente a narrare. Le storie d'amore della Galgani dopo la passata con George, non sono mai andate a buon fine. La donna ha deciso di mettere da parte il toscano, cadendo tra le braccia di Marco nella scorsa edizione. Dopo alcuni mesi, i due hanno interrotto la loro frequentazione anche in maniera molto brusca. Verso le battute finali invece, Gemma ha voluto riconquistare Firpo e ci è riuscita. La loro storia però, è andata avanti solo un paio di mesi per poi concludersi a luglio.

Trono Over: Gemma ancora pazza di Giorgio? Le anticipazioni

Tornata in studio dalle vacanze, Gemma ha iniziato una lunga serie di frequentazioni. Prima con Gianfranco, poi con Riccardo e adesso con Guido, medico molto più giovane di lei che pare essere stato stregato dal suo sorriso. Nel frattempo la Galgani, durante l'ultima registrazione ha tirato in mezzo ancora una volta, la famosa lettera d'amore che aveva scritto a Giorgio e questo, ha creato in lei una serie di emozioni contrastanti, fino a commuoversi durante il suo racconto. L'atteggiamento della dama, pare avere riaperto delle ferite che in realtà - forse - non si sarebbero mai rimarginate. Giorgio poi, durante gli ultimi confronti con la ex, l'aveva accusata di falsità per essere diventata poco selettiva nella ricerca del giusto cavaliere da avere al suo fianco. Gemma ha affermato di non avere assolutamente gradito le parole del suo ex e così, ha versato anche qualche lacrima. Questi sono i primi segnali di un nuovo avvicinamento? La Galgani è sempre sembrata propensa ma il Manetti ha mostrato più di qualche dubbio, staremo a vedere cosa ci riserveranno le prossime puntate over.

