Uomini e Donne/ Anticipazioni: l'indecisione di Alex, via dal programma senza scelta? (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico anticipazioni: Alex Migliorini verso la scelta anticipata? Il tronista gay è indeciso tra Claudio e Alessandro che mostrano insofferenza.

02 novembre 2017 Valentina Gambino

Uomini e Donne, trono classico

Alex Migliorini concluderà il suo trono senza una scelta? Questo anno, il percorso classico di Uomini e Donne, non sta andando bene come si poteva prevedere. Per quale motivo i nuovi tronisti non coinvolgono il pubblico? Il secondo tronista gay della storia del programma dopo Claudio Sona, non è riuscito ad appassionare il pubblico, nonostante i corteggiatori apparentemente molto coinvolti. Stesso infelice destino, anche per Sabrina Ghio, silurata malamente da Nicolò Raniolo che non la trova affascinante al punto giusto. Tante lacrime per l'ex ballerina di Amici che, nonostante i "ritocchini" di chirurgia, forse non è una bellezza oggettiva. Fabbri invece, ha mostrato molto trasporto. Paolo Crivellin, nonostante il primo inaspettato bacio con Giorgia, continua a non coinvolgere il pubblico anche per via della postura, troppo rigida e controllata. Mattia Marciano poi, dopo un inizio decisamente traballante, ha deciso di concludere in breve la sua parentesi televisiva scegliendo Vittoria e andando via prima che le cose potessero definitivamente peggiorare. Come potrebbero proseguire le prossime dinamiche del trono giovane?

Uomini e Donne: Alex Migliorini indeciso, lascia il trono senza scegliere?

Nel frattempo, durante la passata registrazione si attendeva anche il nuovo tronista. La redazione della Queen però, ha deciso di essere più riflessiva e così, dopo una serie di non indifferenti buchi nell'acqua, si sta cercando l'ipotetico volto che “spacca”, per attirare nuovamente il pubblico dalla loro parte. Si è parlato di approdo di Francesco Chiofalo come di Nilufar Addati, ex corteggiatrice di Mattia Marciano. Al momento però, tutto tace. Il buon Alex dopo Mattia, pare essere il più vicino alla scelta finale. Del resto, l'insofferenza di Alessandro si sta facendo sentire molto. Migliorini, ha riconquistato la fiducia di Claudio, portando avanti un rapporto di complicità che potrebbe concludersi in una scelta... oppure no? I due hanno avuto modo di fare un'esterna finalmente emozionante. Ecco perché, dopo aver "imbavagliato" il tronista, Claudio ha dapprima dato un bacio sul cerotto e poi, i due si sono scambiati un altro profondo contatto di labbra, senza "bavaglio". Alessandro invece non ha voluto andare in esterna creando il malumore di Migliorini. Nello studio poi, Alex ha dimostrato di essere particolarmente combattuto e per questo motivo, si è lasciato andare anche ad un pianto liberatorio.

© Riproduzione Riservata.