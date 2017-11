Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over: resa dei conti tra Sossio e Manila! (2 novembre 2017)

Uomini e Donne, oggi 2 novembre 2017 in onda la seconda parte del Trono Over. Arriva la resa dei conti tra Sossio Aruta e Manila Boff. Intanto tra Vincenzo e Annamaria...

02 novembre 2017 Anna Montesano

Sossio Aruta e Manila Boff, Trono Over

Dopo la pausa del primo novembre, Uomini e Donne torna in onda con una nuova puntata del Trono Over. Si parte da dove avevamo lasciato dame e cavalieri e per la precisione dal nuovo scontro tra Graziella ed Emi che lascia poi spazio al centro dello studio a due discussi protagonisti. Sossio Aruta e Manila Boff riprendono il centro dello studio, prima però Maria De Filippi manda in onda un video che riepiloga ciò che è accaduto la scorsa settimana e quindi la rottura dei due con uscita dallo studio di Manila provata e in lacrime. Oggi si scopre che dopo la puntata i due protagonisti hanno litigato duramente e alle telecamere Manila ha confidato che Sossio voleva accompagnarla in camera ed è stata lei e dire no! Eccoli in studio pronti per un definitivo chiarimento. Parte Manila che si scusa con Mla De Filippi, poi però è Sossio a prendere parole e a chiederle sincerità sulle ultime dichiarazioni fatte.

ACCESI SCONTRI AL TRONO OVER

Intanto Tina Cipollari continua a non credere al cavaliere e torna ad attaccarlo, sospettando inoltre che lui sia impegnato fuori dalla trasmissione e che il suo interesse per le dame in studio sia finto. Viene però tirata in ballo anche Gemma ed ecco nascere in studio un nuovo scontro tra la Galgani e la Cipollari. Tutto poi si stempera con Sossio che balla con Jara. L'attenzione passa poi su Annamaria che è stata invitata a casa di Vincenzo e racconta che lui è abituato a comandare e questo è stato per loro motivo di litigio, tutto però chiarito. Vincenzo tuttavia aggiunge di sentirsi in difficoltà per la loro diversa religione, visto lei è buddista, e per la distanza geografica, ma la signora riconosce che non racconta bugie in merito alle sue proprietà perché ha visto case, quindi entrambi concordano che è tutto ancora da vedere e capire tra loro.

