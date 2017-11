VERONICA LARIO/ Per l'ex moglie dI Silvio Berlusconi una vita nell'ombra del marito...

Veronica Lario, ecco tutto quello che vorreste sapere sulla secnda moglie del leader di Forza Italia, il Cavaliere Silvio Berlusconi tra gossip e vita privata.

02 novembre 2017 Francesco Agostini

Veronica Lario (Wikipedia)

La vita di Veronica Lario è stata segnata profondamente dal rapporto con il Cavaliere Silvio Berlusconi: un rapporto partito bene, anzi, benissimo, e poi scivolato violentemente in uno scontro senza esclusione di colpi. Il leader di Forza Italia interverrà nella trasmissione di Maurizio Costanzo 'L'intervista' e senza ombra di dubbio l'argomento cadrà anche sul suo rapporto con la seconda moglie. Veronica Lario, per l'appunto, all'anagrafe Miriam Raffaella Bartolini, un'attrice di teatro famosa soprattutto negli anni settanta. Prima di conoscere il Cavaliere, Veronica Lario era stata legata ad un altro uomo di sostanza come il grande attore Enrico Maria Salerno, oggi ingiustamene dimenticato e non curato troppo dalla critica. La Lario, come detto, è stata un'attrice principalemnte di teatro, ma si è anche prestata a ruoli televisivi e anche cinematografici. Nel 1982, ad esempio, è stata protagonista del film di Dario Argento 'Tenebre'. Con Silvio Berlusconi Veronica Lario ha avuto la bellezza di tre figli: Barbara, nata nel 1984, Eleonora nel 1986 e Luigi nel 1988. IL FILM

PAOLO SORRENTINO E L'EX MOGLIE VERONICA LARIO

Chi è appassionato di cinema sa benissimo che il regista Paolo Sorrentino è in procinto di girare un film sulla vita del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Il premio Oscar metterà a nudo i pregi e i difetti di Silvio Berlusconi, ma chi si aspetta una sorta di 'Il Divo 2' è probabile che rimarrà parecchio deluso. Mentre ne 'Il Divo', Sorrentino si è prodigato nello smascherare i presunti crimini dell'allora politico di spicco della Democrazia Crisiana Giulio Andreotti, in questo caso pare più orientato a filmare una storia d'amore. Un amore che, inevitabilmente, riguarda anche Veronica Lario che con lui è stata quasi un trentennio. Sulle pagine de 'Il Messaggero' si possono leggere alcune esternazioni della seconda moglie del Cavaliere che, ad esempio, è stata contenta per la scelta di Elena Sofia Ricci per interpretare il suo ruolo. 'E' una delle brave attrici italiane, - ha detto - anche se non mi sarebbe dispiaciuta la francese Marion Cotillard. Mi assomiglia molto quando ero giovane e con lei sento anche una certa vicinanza.' Per il resto, sul film rimane ancora una fitta coltre di mistero.

L'ASSEGNO MENSILE DI BERLUSCONI A VERONICA LARIO

Il nome di Veronica Lario, negli ultimi anni, è stato accostato anche alle improbabili condizioni economiche ralative alla loro separazione. Separazione avvenuta in base ai ripetuti e reiterati tradimenti operati dal Cavaliere ad Arcore, usciti prepotentemente su tutti i giornali nazionali. Impossibilitata a portare avanti una relazione che oramai era palese che fosse giunta al capolinea, Veronica Lario si è trovara costretta a chiedere la separazione ufficiale dal proprio marito. Una separazione che per Silvio Berlusconi è stata salatissima: il Cavaliere è stato costertto, infatti, a staccare mensilmente (!) un assegno di 1,4 milioni di euro per la sua seconda moglie. Un esborso enorme, inimaginabile per un comune mortale, e che pesa sulle finanze anche se ti chiami Silvio Berlusconi. Il leader politico ha intrapreso battaglie legali di ogni tipo per azzerare o quantomeno ridurre un assegno dall'importo francamente folle. Folle perché sproporzionato al limite dell'amoralità. Perché quando un amore finisce, in fondo, non si soffre solo da un punto di vista emotivo...

