Valentina Vignali e Stefano Laudoni si sono lasciati/ L’annuncio sui social: le toccanti parole di lei

Valentina Vignali e Stefano Laudoni si sono lasciati: dopo giorni di rumors e indiscrezioni, la modella annuncia la rottura con un lungo e toccante post sui social.

02 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Valentina Vignali e Stefano Laudoni

Anche le belle favole d’amore finiscono. Si è, infatti, rotta un’altra, amatissima coppia dei social. Stiamo parlando di Valentina Vignali e Stefano Laudoni. Valentina, modella, cestista e fashion blogger, e Stefano, giocatore di basket formavano una coppia davvero bellissima. Giovani, innamorati e molto amati dai followers, Valentina e Stefano si sono amati intensamente come mostravano sui social condividendo con i fans le foto e i video dei loro momenti più belli. Da settimane, però, si rincorrevano rumors sulla crisi della coppia che, tuttavia, non era mai stata confermata. Almeno fino ad oggi. Valentina Vignali, infatti, ha deciso di rompere il silenzio e, con un toccante e lungo post, ha annunciato la fine della storia d’amore con Stefano. “È il momento più brutto della mia vita, più brutto di quel pomeriggio quando mi hanno detto che avevo il cancro. Ti amerò per sempre e lo sai. […] Sei stato l’unico che mi ha fatto veramente battere il cuore dal primo secondo che mi hai guardata. […] Eri l’unico per cui valeva la pena guidare 7 ore per vederti 5 minuti alla fine di una partita. L’unico per cui valeva fare 3 o 4 traslochi l’anno. […] Siamo andati oltre il tempo e la distanze, contro i giudizi, contro le famiglie, contro tutti. Io e te”.

L’ATTACCO A STEFANO LAUDONI

Dopo aver parlato con tanto amore della storia vissuta con Stefano Laudoni, Valentina Vignali ha poi dato sfogo a tutta la sua rabbia. Sono parole durissime quelle usate da Valentina che ha accusato quello che, ormai, è il suo ex, di averla umiliata e ferita. “Poi mi hai ferita, tradito la mia fiducia, umiliata, ingannata e non so se riuscirò mai più a credere alle parole di un uomo. Eri tutto quello che volevo, l’uomo della mia vita, quello che sognavo da bambina. Hai buttato tutto, così senza una ragione. […] Non riesco ad augurarti del male anche dopo quello che hai fatto a me. Ciao Ste. Valentina”, ha concluso la Vignali. Laudoni, per il momento, non ha ancora replicato alle accuse della sua ex fidanzata. I fans, tuttavia, aspettano di conoscere anche la versione di lui prima di schierarsi da una parte piuttosto che dall’altra.

