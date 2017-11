Virginia Perbellini/ Video, Levante per il secondo Live le assegna 'Dog Days Are Over' (X Factor 2017)

Video, la concorrente Virginia Perbellini della squadra degli Under Donne capitanata da Levante dovrà esibirsi nel brano 'Dog Days Are Over' di Florence and the Machine.

Virginia Perbellini, X Factor 2017

Il secondo Live Show regala a Virginia Perbellini un brano più ritmato e pieno di carisma. La concorrente di X Factor 2017 si esibirà infatti sulle note di Dog Days Are Over di Florence and The Machine. Una versione che fa parte dell'album del 2009, intitolato Lungs, e che appartiene al genere alternative pop e indie. Note quindi più fresche per Virginia, che durante il Daily si è dimostrata particolarmente soddisfatta della scelta di Levante. La concorrente è infatti sicura che questa sua seconda esibizione le permetterà di mostrare quel qualcosa in più, quella grinta che non è riuscita a far emergere durante la performance precedente e con cui questa volta riuscirà a conquistare i giudici del talent. L'impressione dei fan è invece che Virginia non abbia le doti delle altre concorrenti delle Under Donne e che spesso Levante non sia in grado di valorizzare al meglio le doti delle sue stelle. Non sono stati in pochi infatti i telespettatori a contestare la giudice sui social, soprattutto per la canzone assegnata alla Perbellini nella puntata precedente.

VIRGINIA PERBELLINI, BUONE IMPRESSIONI DOPO IL PRIMO LIVE

Virginia Perbellini è stata contenta a metà per la sua esibizione al primo Live Show di X Factor 2017. La concorrente è stata onesta nel riconoscere che il brano non rientrasse appieno nelle sue corde e di averlo affrontato forse con minore intensità rispetto ai precedenti. La delusione di non aver colpito i giudici del talent è tuttavia grande ed anche per questo Levante ha cercato di risollevarla, sicura che possa migliorare l'impressione fatta nella precedente puntata. Durante il Daily, la concorrente ha infatti sottolineato di aver preferito mostrare di più la propria grinta, forse compromessa da un brano troppo soft come quello di Alanis Morissette. Le sue aspettative rimangono comunque alte ed è possibile che questo secondo Live Show incontri un maggiore apprezzamento da parte dei coach delle altre categorie.

X FACTOR 2017, AL PRIMO LIVE PORTA CON 'THANK YOU'

X Factor 2017 si è rivelato finora vincente per Virginia Perbellini, una delle promesse delle Under Donne di Levante. Il primo Live Show l'ha vista impegnata sul palco con la canzone Thank You di Alanis Morrisette, distribuita nel '98 grazie all'album Supposed Former Infatuation Junkie e che ha permesso alla cantautrice di candidarsi ai Grammy come Miglior Interpretazione vocale femminile. Un testo importante quindi per la concorrente di XF 2017, che è riuscita ad eseguire con grande abilità. Non tutti i giudici del talent sono stati d'accordo tuttavia sulla performance di Virginia, che è risultata anonima agli occhi di Fedez. Il giudice rapper ha infatti sottolineato che la vocalità e l'intonazione della concorrente sono state impeccabili, ma che non è riuscita a trasmettere emozioni intense, come invece è successo nelle prime fasi del programma. Diversa invece l'opinione di Mara Maionchi, che ha trovato più morbido il nuovo approccio di Virginia e che è riuscita a realizzare una buona interpretazione. Levante ha ovviamente difeso la sua stella delle Under Donne e durante il Daily ha sottolineato come la pagella ricevuta dai giudici sia del tutto migliorabile.

© Riproduzione Riservata.