X FACTOR 2017 ED. 11/ Live Show, anticipazioni e diretta: Sam Smith e Dua Lipa ospiti (2 novembre)

X Factor 2017, Ed. 11 anticipazioni: La seconda puntata dei Live Show in onda solo su Sky Uno HD. Tutte le assegnazioni dei giudici e gli ospiti della serata.

02 novembre 2017 Stella Dibenedetto

X Factor 2017

Dopo il grandissimo successo della prima puntata, oggi, giovedì 2 novembre, alle 21.15 in diretta e in esclusiva su Sky Uno HD, va in onda il secondo live show di X Factor 2017. Il tema della serata è “Un mare da salvare”. Sky ha deciso di utilizzare lo spazio di X Factor 11 per lanciare un messaggio importante al grande pubblico come la salvaguardia dei mare, bene prezioso per tutta l’umanità. Alessandro Cattelan racconterà così come le scenografie e i costumi della serata siano stati realizzati con materiabili riciclabili ed ecosostenibili. Al momento ci sono circa 5 trilioni di pezzi di plastica negli oceani, 8 milioni di tonnellate di plastica che finiscono ogni anno nei mari e che rimarranno per sempre. Il Mediterraneo, ad esempio, ha uno dei tassi di densità di plastica più alti al mondo. Sky e X Factor, dunque, si sono posti l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica a curare i nostri mari attraverso delle piccole azioni quotidiane. Oltre all’aspetto sociale, però, X Factor 11 è anche spettacolo. Dopo l’eliminazione di Lorenzo Bonamano degli Under Uomini, la gara tra Fedez, Manuel Agnelli, Levante e Mara Maionchi è entrata nel vivo. Chi sarà il prossimo giudice a perdere un cantante?

LE ASSEGNAZIONI DEL SECONDO LIVE DI X FACTOR 2017

Il primo live show di X Factor 11 ha permesso a tutti i concorrenti di rompere il ghiaccio e misurarsi con il grande pubblico. A dire addio al suo sogno è stato Lorenzo Bonamano che ha così lasciato Fedez, giudice degli Under Uomini con due cantanti. Ancora intatte, invece, le squadre di Manuel Agnelli, Mara Maionchi e Levante. Durante il primo live, non tutte le assegnazioni sono state apprezzate. Cosa canteranno questa sera gli undici cantanti? Mara ha assegnato ad Andrea Radice Make It Rain di Ed Sheeran, a Lorenzo Licitra Miserere di Zucchero e a Enrico Nigiotti Quelli Che Benpensano di Frankie Hi-Nrg Mc. Manuel Agnelli ha scelto Beggin’ di Madcon per i Maneskin, The Dope Show di Marilyn Manson per Sem&Steen, Fiori D'arancio di Carmen Consoli per i Ros. Levante ha affidato Chandelier di Sia a Camille Cabaltera, The dog days are over di Florence and The Machine a Virginia Perbellini e il pezzo La verità di Brunori Sas a Rita Bellanza. Infine Fedez, per cercare di non perdere un altro pezzo, ha cercato di tirare fuori due assi dalla manica affidando Gabriele Esposito The Judge dei Twenty One Pilots e Samuel Storm Unsteady degli X Ambassadors. Gli ospiti della serata saranno Sam Smith e Dua Lipa.

