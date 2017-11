X Factor 11 / Info streaming: ecco dove vedere il Live Show sul web

X Factor 2017, stasera in onda su Sky Uno HD la seconda puntata dedicata ai Live Show, ecco come seguire in diretta streaming il talent show anche senza abbonamento.

02 novembre 2017 Valentina Gambino

X Factor 2017, Live Show in streaming

Stasera, giovedì 2 novembre, in onda su SkyUno HD, vedremo i secondi Live Show di X Factor 2017. Alessandro Cattelan, salirà come sempre sul palcoscenico del programma per condurre questa seconda attesissima puntata con uno dei talent più amati della storia. Dietro il bancone dei giudici, troveremo come sempre i quattro protagonisti pronti a sguinzagliare i propri talenti senza colpo ferire. Fedez, Levante, Mara Maionchi e Manuel Agnelli, saranno disposti più che mai a fare esibire i cantanti delle quattro categorie in gara: chi andrà a rischio eliminazione? E soprattutto, Federico e Claudia avranno fatto la pace? Come ben sapete, la scorsa settimana i due hanno litigato aspramente e lui ha perfino smesso di seguirla su Instagram. Questa parte legata alla musica esclusivamente live, non andrà in onda in chiaro su TV8. Sul canale free infatti, X Factor è andato in onda in chiaro dalle Audizioni, i Bootcamp e fino agli Home Visit. Come fare quindi, se vi vuole ugualmente guardare X Factor in streaming?

XF11 anche in streaming: ecco come

Per vedere X Factor 2017 in live streaming, avete a disposizione un paio di alternative utili che vi seguito vi andremo a spiegare. Naturalmente, la pay TV ha interrotto la visione in chiaro su TV8, per incentivare il pubblico a sottoscrivere l'abbonamento. Ecco perché se non siete clienti Sky, non potrete vedere il programma direttamente sul web come accade per i programmi Mediaset e Rai. Di contro, se avete a disposizione un abbonamento potrete scaricare l'applicazione gratuita di SkyGo (tramite l'app potrete vedere anche la replica) per iOS, Android e Windows Phone. Quest'anno inoltre, esiste anche un'altra grande novità. Per coloro che non sono abbonati Sky, si potrà seguire la diretta sulle frequenze di RTL 102.5, partner ufficiale del programma musicale Sky. La diretta della radio, sarà visionabile anche in televisione al canale 36 del digitale terreste. Spazio poi per la diretta su Facebook, con informazioni in real time molto approfondite. Anche Twitter poi, ci sarà la possibilità di interagire con la parte social del talent show e condividere anche divertentissime gif animate.

