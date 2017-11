300: L'ALBA DI UN IMPERO/ Su Italia 1 il film con Sullivan Stapleton (oggi, 20 novembre 2017)

300: L'alba di un impero, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 20 novembre 2017. Nel cast: Sullivan Stapleton ed Eva Green, alla regia Noam Murro. La trama del film nel dettaglio.

20 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

NEL CAST SULLIVAN STAPLETON

Il film 300: L'alba di un impero va in onda su Italia 1 oggi, lunedì 20 novembre 2017, alle ore 21.20. Una pellicola di genere epica del 2014 che è stata diretta da Noam Murro e interpretata da Sullivan Stapleton, Eva Green, Rodrigo Santoro, Callan Mulvey, David Wenham e Jack O'Connell. La trama si lega al film 300 uscito al cinema nel 2007 (di cui è una sorta di sequel parallelo) e prende spunto dalla graphic novel creata da Frank Miller. Rispetto a 300, in 300: L'alba di un impero la figura del re persiano Serse ha un'importanza decisamente maggiore. Il film, inoltre, approfondisce la sua evoluzione da semplice sovrano a vera e propria figura divina. La pellicola è stata distribuita nei cinema americani nel marzo del 2014 ed in quelli italiani con un giorno di anticipo rispetto alla programmazione statunitense. ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

300: L'ALBA DI UN IMPERO, LA TRAMA DEL FILM

A seguito di una battaglia epocale e senza esclusione di colpi tenutasi a Maratona, Temistocle riesce a sconfiggere l'esercito persiano uccidendo il re Dario I. Suo figlio Serse, appoggiato da Artemisia, decide di vendicare la morte di suo padre. Per farlo si addestra duramente fino a quando all'interno di una misteriosa caverna trova un'acqua miracolosa che lo trasforma in una divinità, modificandone sembianze ed aspetti caratteriali. Sono trascorsi dieci anni dalla vittoria di Temistocle su re Dario e l'eroe greco è pronto a sconfiggere definitivamente l'esercito guidato da Artemisia. Con l'aiuto di un uomo infiltrato tra le fila nemiche, Temistocle riesce a sconfiggere per ben due volte l'esercito persiano. Artemisia, resasi conto della potenza del condottiero ateniese cerca di sedurlo, nella speranza di spingerlo ad allearsi con lei. L'uomo però, non cede e rifiuta la proposta. Accecata dalla rabbia per il rifiuto di Temistocle, l'indomani l'esercito persiano attacca l'intera flotta ateniese, provocando una violenta esplosione. Temistocle riesce a mettersi in salvo e corre a chiedere aiuto alla principessa Gorgo, che nel frattempo piange per la morte di suo marito Leonida, che ha perso la vita nel corso della battaglia delle Termopili contro l'esercito guidato da Serse. Temistocle però non ha nessuna intenzione di arrendersi e dichiara nuovamente guerra ai persiani. Nel pieno della battaglia, arriva a dargli manforte un'intera flotta greca guidata da Gorgo.

© Riproduzione Riservata.