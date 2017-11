AIDA YESPICA/ Video, fa squadra con Cecilia Rodriguez contro Luca: sarà finalista? (Grande Fratello Vip 2)

Aida Yespica ha superato molte nomination ed è ancora nella cada del Grande Fratello Vip 2. La bella venezuelana riuscirà ad arrivare in finale?

Aida Yespica al Grande Fratello Vip 2017

Aida Yespica ha vissuto un momento imbarazzante nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip 2. Il suo flirt con Jeremias Rodriguez non è passato di certo inosservato agli occhi dei telespettatori e anche a quelli della produzione, che hanno deciso di mettere la modella a confronto con l'argentino. Aida ha subito un freeze che avrebbe potuto permetterle di conoscere meglio i sentimenti del fratello di Belen, che ha preferito invece non aggiungere nulla alla clip rivelatoria già trasmessa. La produzione ha infatti deciso di mostrare un particolare confessionale di Jeremias, in cui veniva rivelato il suo forte interesse per la venezuelana. Aida però ha mantenuto fede al comportamento avuto nell'ultima settimana del programma, decidendo di continuare a avere una certa distanza e riservando un saluto particolare al fidanzato Giuseppe Lama. Nella seconda fase della puntata, Aida ha inoltre affrontato una forte lite con Cristiano Malgioglio, che ha preferito fare il suo nome per una presunta eliminazione. Una mossa che la modella non ha perdonato al paroliere, dato il legame che li ha uniti nel tempo.

AIDA YESPICA: CON CECILIA RODRIGUEZ CONTRO LUCA ONESTINI?

Gli attriti fra Aida Yespica e Cristiano Malgioglio sono terminati? Nell'ultima settimana di GF Vip 2, la modella ha mantenuto un rapporto pacifico con il paroliere, anche se nell'ultima diretta lo ha votato in fase di nomination. L'altro voto lo ha destinato invece a Luca Onestini, con la motivazione che è forse l'unico con cui non va d'accordo. Sui social, i fan credono tuttavia che la Yespica abbia voluto votare l'ex tronista solo per vendicare quanto accaduto con Jeremias Rodriguez e per mantenersi fedele alla strategia attuale di Cecilia. La modella è infatti molto legata alla Rodriguez e va considerato inoltre che la sorella di Belen tiene in questo momento le redini di una delle due fazioni della Casa. La scelta di Aida potrebbe quindi riguardare un disegno più grande, un sostegno che l'ha portata a schierarsi verso un gruppo ben preciso. Durante la settimana, la Yespica ha avuto modo di parlare a lungo con Malgioglio, che si è scusato per il comportamento avuto in diretta. Il paroliere si è infatti sentito tradito dalla decisione della concorrente di supportare Jeremias e non lui, motivo per cui l'avrebbe votata di conseguenza per una sorta di vendetta trasversale. Clicca qui per vedere il video con Aida Yespica e Cristiano Malgioglio.

ARRIVERÀ IN FINALE AL GRANDE FRATELLO VIP?

Il GF Vip 2017 potrebbe premiare difficilmente Aida Yespica come nuova finalista. La modella ha alle spalle diverse vittorie al televoto, ma ora che la Casa è sempre più vuota, dovrà scontrarsi contro altri concorrenti più forti. Il pubblico sui social ha manifestato una forte preferenza per la coppia formata da Luca Onestini e Raffaello Tonon, decidendo di salvarla anche di fronte a una più quotata Giulia De Lellis. Questo particolare indica che ogni previsione potrebbe essere ribaltata in fase di televoto, ma alla luce del comportamento tenuto dalla modella nel programma sembra che siano scarse le probabilità che possa proseguire fino alle battute finali. Aida infatti non è riuscita a rompere il guscio di timidezza e freddezza che l'ha caratterizzata fin dal suo ingresso nella Casa e risulta ancora anonima agli occhi dei telespettatori, che hanno manifestato un forte gradimento verso personalità più estroverse e solari.

