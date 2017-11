Amici 17 / Paolo Ciavarro al day time con Stefano De Martino e Marcello Sacchetta

Amici 17, in partenza il day time su Real Time con Paolo Ciavarro new entry ad affiancare i conduttori Stefano De Martino e Marcello Sacchetta. Le lezioni andranno in onda ogni pomeriggio

20 novembre 2017 Mara Guzzon

Paolo Ciavarro al Daily di Amici 17 (Mediaset)

E' ripartito il talent show Amici di Maria De Filippi, arrivato alla sua diciassettesima edizione. Tante sono le novità relative a ciò che arriverà sui nostri schermi ed alcune di queste coinvolgeranno anche la fascia day time del programma, per il quinto anno consecutivo in onda sul canale Real Time (canale 31). A partire dal 20 novembre, infatti, dal lunedì al venerdì, sarà disponibile la versione quotidiana della trasmissione, dalle ore 13,50 in poi. Per quanto riguarda la conduzione, ad affiancare i riconfermati Stefano De Martino e Marcello Sacchetta, vedremo Palo Ciavarro. Questa new-entry, classe 1991, avrà il compito di aiutare i colleghi a seguire gli aspiranti allievi della scuola televisiva targata Mediaset e di accompagnare il pubblico nel corso delle varie fasi pomeridiane dello show. La formula di Amici rimarrà quella di sempre, con lezioni pratiche e teoriche di canto, ballo e di tutte le altre discipline parallele a quelle principali, anche se con qualche piccola variazione nel corpo insegnanti.

Amici 17, gli insegnanti della nuova edizione

Sabato 18 novembre 2017 la scuola di Amici ha riaperto ufficialmente i battenti, con numerosi candidati pronti a mettersi in gioco e a compiere tanti sacrifici per tentare di trasformare la loro passione in lavoro. Le sfide per comporre la classe che accederà al serale sono iniziate ed è stato presentato al pubblico di Canale 5 il corpo insegnanti. Non sono mancate le sorprese, tra nuovi arrivi, riconferme e qualche addio importante: a seguire i ragazzi di Amici nel corso dell'edizione 2017-2018 saranno, come di consueto, Rudy Zerbi, Carlo di Francesco, Alessandra Celentano, Garrison e Veronica Paparini. Sono state introdotte anche alcune importanti new entry, ovvero Bill Goodson, Giusy Ferreri e Paola Turci. Infine, sono stati svelati i nomi dei tre tutor d'eccezione che aiuteranno i ragazzi portando all'interno della scuola il loro personale punto di vista: si tratta della ex vincitrice Annalisa e dei cantanti Giovanni Caccamo e Michele Bravi. Tutto è pronto per un nuovo anno in compagnia delle lezioni di Amici da seguire insieme ai ragazzi.

