Angela Caloisi/ Uomini e Donne, la corteggiatrice dice addio a Paolo Crivellin? (Trono Classico)

Angela Caloisi, la corteggiatrice di Uomini e Donne, pronta a dire addio a Paolo Crivellin? Il tronista allontana sempre di più la sua pretendente.

20 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Angela Caloisi si prepara a lasciare il trono classico di Uomini e Donne? La corteggiatrice, dopo aver conosciuto anche Mattia Marciano, si è dichiarata per Paolo Crivellin ma il suo percorso con il tronista biondo si sta rivelando più difficile del previsto. Il tronista, nonostante siano passati più di due mesi dall’inizio della sua avventura nel programma di Maria De Filippi, non è ancora riuscito a creare un vero legame con le sue corteggiatrici. Paolo, infatti, le sta conoscendo tutte senza dare a nessuna quelle attenzioni e quelle certezze che ci si aspetterebbe a questo punto del percorso. Con Angela, in particolare, ha fatto nuovamente un passo indietro. La corteggiatrice, dopo aver fatto di tutto per riconquistare la fiducia del tronista che non ha gradito le sue uscite con Mattia Marciano, si è ritrovata nuovamente in panchina con l’arrivo delle nuove ragazze. Nel corso dell’ultima registrazione, così, tra Angela e Paolo c’è stato uno scontro che non lascia presagire nulla di buono.

ANGELA SI AUTOELIMINA?

Nel corso dell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, Angela Calosi e Paolo Crivellin hanno avuto una brutta discussione. Angela, infatti, non si è presentata in esterna perché arrabbiata con il tronista che spaventa le sue corteggiatrici. Il tronista, però, si è difeso affermando di non essere ancora coinvolto emotivamente con le ragazze. Una dichiarazione dura quella di Crivellin che potrebbe spingere Angela ad autoeliminarsi, esattamente come ha fatto Ester Glam. Cosa succederà, dunque, tra Angela e Paolo? La corteggiatrici deciderà davvero di lasciare il programma? Paolo Crivellin cercherà di recuperare il suo rapporto con la Caloisi organizzando per lei una sorpresa? Per scoprirlo sarà necessario aspettare la prossima registrazione. Per il momento, però, il tronista e la corteggiatrice sono molto distanti.

