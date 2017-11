BELEN RODRIGUEZ / Andrea Iannone rivede il cognato Jeremias: "Non abbiamo lo stesso sangue ma..."

Belen Rodriguez, news: Andrea Iannone pubblica una foto insieme al cognato Jeremias, che finalmente ha potuto rivedere dopo la fine del Grande Fratello Vip 2.

20 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez (Instagram)

Nei giorni scorsi scorsi, Belen Rodriguez ha scritto un lungo sfogo su Instagram in difesa della sorella Cecilia, accusata da molti telespettatori del Grande Fratello Vip 2 di mancanza di pudore insieme a Ignazio Moser. Il noto video dell'armadio era stato visto e rivisto anche dalla conduttrice di Tu sì que vales che sulle sue Instagram Stories aveva confermato come la produzione del GF avesse mandato in onda la versione originale, in precedenza contraffatta da qualcuno sul web. Ne erano conseguite numerose critiche sui social network e un nuovo botta e risposta con Karina Cascella, che non le aveva mandate a dire alle due sorelle Rodriguez. A distanza di qualche giorno da tali dichiarazioni, Belen sembra avere fatto un passo indietro evitando romanzine o critiche contro i suoi haters. Le sue foto su Instagram sono limitate agli impegni ufficiali e Cecilia, almeno per ora, non viene da lei nominata. Il tutto in attesa della proclamazione dell'eliminato del Grande Fratello Vip 2? Sarà proprio Cecilia?

Belen Rodriguez: l'incontro di Andrea Iannone con Jeremias

La vita privata di Belen Rodriguez nelle ultime settimane è avvolta nel più completo mistero. E ogni qual volta la modella non dà notizie del suo rapporto con Andrea Iannone, le voci di crisi si diffondono sul web con ipotesi più o meno azzardate riguardo un clamoroso ritorno di fiamma con Stefano De Martino. Ma come stanno andando davvero le cose tra l'argentina e il suo fidanzato? Per il pilota della Suzuki, l'ultimo periodo è stato particolarmente frenetico dal punto di vista lavorativo. Ciò non è bastato per evitare un nuovo incontro con il cognato Jeremias. Dopo l'eliminazione dal Grande Fratello Vip 2, infatti, quest'ultimo ha trovato il tempo per incontrare l'amico con il quale non ha mai nascosto di avere uno splendido rapporto. E il profilo Instagram del pilota parla chiaro, con l'ultima foto nella quale appare in compagnia del cognato: "Non abbiamo lo stesso sangue,ma l’anima e il cuore si ! Finalmente... " (clicca qui per vedere la foto e leggere i commenti dei followers).

