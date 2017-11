Batti le mani schiocca le dita / Video, la coppia Onestini Tonon spopola sul web (Gf Vip)

Diventato virale con tanto di remix il video nel quale Luca Onestini invita Raffaele Tonon improvvisando un pezzo nel quale dice: “Batti le mani schiocca le dita umore alto tutta la vita”

20 novembre 2017 Francesca Pasquale

Raffaello Tonon e Luca Onestini

DAL GRANDE FRATELLO VIP A POMERIGGIO 5

“Batti le mani schiocca le dita umore alto tutta la vita” è ormai un motto diventato virale sul web. Luca Onestini non sa che la canzoncina che ha insegnato a Raffaello Tonon in modo scherzoso e per risollevargli il morale è ormai virale. Sul web è ovunque, tutti la commentano, la ripropongono e ne è addirittura nata una versione mixata che sta facendo impazzire il pubblico del Grande Fratello Vip. "Batti le mani" è arrivata anche nello studio di Barbara D'Urso: anche la conduttrice in una delle ultime puntata di Pomeriggio 5 ha infatti riproposto il simpatico motto di Onestini, facendolo ballare a tutto lo studio, comprese Floriana Secondi e la Marchesa del Secco D'Aragona. Sicuramente se ne parlerà anche questa sera nella nuova puntata del Grande Fratello Vip, dove potrebbe essere svelato a Luca Onestini che il suo motto è ormai famosissimo in tutta Italia. (Anna Montesano)

TONON – ONESTINI COPPIA REGINA DEL WEB

Questa seconda edizione del Grande Fratello Vip sta regalando ai milioni di appassionati sparsi in tutta Italia tanti spunti partendo dall’amore scoppiato tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser senza dimenticare il flirt tra l’altro fratello di Belen, Jeremias e la showgirl sudamericana Aida Yespica. Tuttavia quest’anno sembrano essere nate anche delle forti amicizie come quella tra l’ex volto noto di Uomini e donne, Luca Onestini ed il personaggio televisivo Raffaello Tonon. Un’amicizia schietta e sincera che sta vedendo i due condividere tantissimi momenti all’interno della casa, alcuni caratterizzati da tanto divertimento ed ilarità. Nello specifico, durante un momento di sconforto da parte di Tonon, l’amico Onestini per tirarlo su di morale improvvisa una strofa che fa: “Batti le mani schiocca le dita umore alto tutta la vita”. Un momento trasformatosi ben presto in un classico video virale condiviso in maniera massiccia sui social anche in ragione del balletto alla Rovazzi di Onestini. Clicca qui per vedere il video.

TONON ALL’AMICO: “TE SEI FUORI!”

Tuttavia per molti la parte più divertente del video non è tanto il ritornello improvvisato da Luca Onestini peraltro mixato in più versioni, quanto quello che accade dopo il balletto dello stesso ex-tronista. Infatti, durante il balletto all’ex concorrente di Uomini e donne, parte una scarpa dal piede che raggiunge il povero Raffaello Tonon nelle parti basse arrecandogli un certo spavento e dolore fisico. Il personaggio televisivo con un chiaro sorriso di divertimento per quanto accaduto, inizia a riprendere l’amico dicendogli frasi del genere “te se fuori!”. Il tutto accade mentre Onestini letteralmente si rotola per terra dalle risate. Un piccolo incidente di percorso che non sembra aver per nulla scalfito il rapporto tra i due amici che sembrano ormai puntare dritti alla settimana finale di questa seconda edizione del Grande Fratello Vip.

© Riproduzione Riservata.