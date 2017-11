Beautiful / Sally raggiunge il successo desiderato, ma a quale prezzo? (Anticipazioni 20 novembre)

Anticipazioni Beautiful, puntata 20 novembre: gli ordini giungono numerosi alla Spectra Fashions, ma per Sally non riesce ad essere felice per il risultato ottenuto.

20 novembre 2017 Redazione

Beautiful torna oggi su Canale 5 dopo la tradizionale interruzione della domenica. Si ripartirà quindi dalla scoperta del boicottaggio della Spectra ai danni della Forrester Creations, con le inevitabili conseguenze del caso. La sfilata organizzata in pochi giorni da Sally e collaboratori è stata un grande successo e gli ordini saranno numerosissimi, proprio come Shirley aveva ipotizzato fin dall'inizio. Ma non sarà questo il primo pensiero della rossa che continuerà a sentirsi profondamente in colpa per avere tradito nel peggiore dei modi la fiducia di Thomas. Quest'ultimo non riuscirà a capacitarsi di essere stato così superficiale con una Spectra: avrebbe dovuto fare tesoro dagli errori del passato, ma non lo ha fatto e ora la sua stessa azienda dovrà correre ai ripari. A poche settimane dalla sfilata già programmata dalla Forrster Creations, infatti, mancheranno praticamente tutti i gli abiti e l'azienda rischierà un tracollo senza pari. Per questo, Ridge, Eric e compagni decideranno di non restare con le mani in mano e impegnarsi nella creazione di nuovi splendidi bozzetti.

Beautiful: Sally rischia l'arresto

I problemi per Sally non si limiteranno solo al suo senso di colpa per avere deluso Thomas fino a questo punto. Dovrà presto fare i conti, infatti, con le conseguenze del suo gesto illegale che potrebbe causarle una denuncia a tutti gli effetti: Ridge, Steffy e Rick saranno sul sentiero di guerra, convinti che quanto accaduto debba essere punito anche davanti alla Legge. Per questo, decideranno di rivolgersi a Carter per un consulto legale. Anche Coco si troverà ad attraversare dei giorni molto difficili, in quanto quasi nessuno crederà alla sua versione dei fatti. La stagista urlerà ai suoi datori di lavoro la sua innocenza, affermando di essere stata usata da Sally, ma l'unico a darle credito sarà R.J. che nonostante tutto continuerà a fidarsi dell'amata. E per lei l'esperienza alla Forrester potrebbe presto giungere al termine. Ma sarà solo questo il problema che dovrà affrontare?

