CECILIA RODRIGUEZ/ Sarà eliminata? il popolo del web contro di lei (Grande Fratello Vip 2)

Questa sera, lunedì 20 novembre, Cecilia Rodriguez potrebbe uscite definitivamente dalla casa del Grande Fratello Vip 2 e riabbracciare il fratello Jeremias, eliminato la settimana scorsa.

Cecilia Rodriguez al Grande Fratello Vip

L'ultima diretta del Gf Vip 2 ha messo ancora una volta al centro Cecilia Rodriguez per due motivi. Da un lato il pubblico ha scatenato una vera e propria polemica sui social a causa di quello che ormai viene definito come 'lo scandalo dell'armadio', nonostante il tentativo della produzione di mostrare una clip inedita sull'episodio e di mitigare le acque. Sui social diversi fan hanno contestato infatti quest'azione degli autori, che secondo molti avrebbero ricostruito ad hoc un doppione del video per nascondere la verità. Dall'altro lato, Cecilia è stata coinvolta nella lite fra Luca Onestini e Jeremias Rodriguez, poco prima che quest'ultimo venisse eliminato. L'argentina non ha esitato infatti a prendere le difese del fratello e a manifestare ancora una volta dei dubbi sulla sincerità dell'ex tronista. A nulla sono serviti i tentativi degli altri concorrenti, durante la cena di quella notte, di far capire alla modella che è solita difendere a spada tratta il fratello e a peccare di parzialità, finendo per mettere in secondo piano una forte aggressività che Jeremias ha manifestato più volte nei confronti degli altri concorrenti.

È CERTA DI USCIRE DALLA CASA

Cecilia Rodriguez sembra ormai dare per scontata la sua prossima uscita dal Grande Fratello Vip 2. L'ultima diretta è stata significativa per la famiglia dell'argentina, data l'eliminazione del fratello Jeremias, ma questa volta Cecilia ha affrontato l'evento con estrema freddezza. Alcuni telespettatori hanno manifestato sui social il dubbio che tutto ciò possa dipendere dalla certezza di Cecilia di dover abbandonare la Casa già questa sera, forse per via delle numerose critiche ricevute nei giorni precedenti. La produzione ha infatti invitato l'argentina e Ignazio Moser a ridimensionare di molto le loro effusioni pubbliche, suggerimento che entrambi non hanno accolto con leggerezza. Anche per questo motivo in questi giorni li abbiamo visti sempre più distanti, anche se un massaggio in sauna li ha uniti ancora una volta. Clicca qui per vedere il video di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Il bacio richiesto da Ivana Mrazova in una delle ultime sere è stato tuttavia negato. Cecilia e Ignazio non se la sono sentita di baciarsi di fronte all'amica, nonostante le numerose richieste. La modella era infatti curiosa di capire quale tipo di passione ci sia fra i due, se molto audace oppure soft.

I SOCIAL CONTRO DI LEI

Gli ultimi rumors sul destino di Cecilia Rodriguez nella Casa del Gf Vip 2017 sembrano confermare sempre di più la sua eliminazione imminente. L'argentina si trova infatti in nomination con Ignazio Moser, Ivana Mrazova e Cristiano Malgioglio ed è facile che a fronte di tante contestazioni sui social, i fan dedicano di votare la sua uscita. Su Twitter si è scatenata una vera e propria polemica per via della famosa scena dell'armadio, in cui ancora una volta Cecilia non ne è uscita vincitrice. L'attenzione verso la coppia continua a rimanere alta, ma in modo molto diverso da quanto affermano gli autori. Mentre in trasmissione si parla tanto della loro 'grande storia d'amore', sui social la neo coppia è fra le più contestate di quest'edizione. Impossibile per l'argentina riuscire a ribaltare l'opinione del pubblico a suo favore, a fronte di una vera e propria gogna mediatica che si è scatenata nei suoi confronti. Del resto la Rodriguez sembra essere già soddisfatta del percorso intrapreso fino ad ora e non ha nascosto di desiderare per prima di ritornare al mondo reale.

