CLAUDIO SONA E MARIO SERPA STANNO INSIEME? / Foto, l'ex coppia avvistata in un locale di Verona

Claudio Sona e Mario Serpa stanno di nuovo insieme? L'ex coppia è stata avvistata e fotografata in un locale di Verona confermando i sospetti già diffusi da giorni.

20 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Claudio Sona e Mario Serpa

Claudio Sona e Mario Serpa hanno ripreso a frequentarsi: la notizia era nell'aria già da qualche tempo, ma ora sono arrivate anche le prove fotografiche grazie ad un fan dell'ex coppia. I due protagonisti del primo Trono Gay di Uomini e donne sono stati avvistati insieme in un locale di Verona, dove non hanno fatto grande attenzione nel restare nell'anonimato: nella foto in questione (clicca qui per vederla) Claudio si riconosce facilmente, mentre Mario appare con il volto quasi completamente coperto dal cappuccio del proprio giubbotto. Considerando però che quello stesso indumento si trova in una delle sue ultime immagini pubblicate su Instagram Stories, non è stato facile per i fan della coppia giungere a conclusioni affrettate. Soma e Serpa, dopo il loro burrascoso addio e le tante dichiarazioni di Juan Fran Sierra, hanno ripreso a frequentarsi: ma per quale motivo?

Cladio Sona e Mario Serpa sono di nuovo una coppia?

Claudio Sona e Mario Serpa hanno ripreso a seguirsi su Instagram già da giorni, suscitando la grande curiosità da parte degli appassionati di Uomini e donne. I molti si erano chiesti cosa stesse accadendo tra loro e una parziale risposta è stata data dalla foto nella quale li ritrae insieme in un locale di Verona. Ma perché i due ex fidanzati si sono incontrati? I fan della coppia si stanno sbizzarrendo nei social network, esprimendo il loro punto di vista in tre ipotesi: la prima vedrebbe un ritorno di fiamma in grande stile, dopo le critiche e le frecciatine dei mesi scorsi. Da non sottovalutare, in alternativa, la seconda opzione ovvero il semplice chiarimento con la nascita di una bella amicizia. Ma la voce più accreditata è quella che rimanda al 'business': proprio ora che a Uomini e donne è nata una nuova coppia gay, i due primi protagonisti di questo trono stanno cercando di richiamare l'attenzione su se stessi?

