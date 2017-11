CRISTIANO MALGIOGLIO/ Eliminato dalla casa o finalista? Il pubblico lo ha mollato... (Grande Fratello Vip 2)

Questa sera, lunedì 20 novembre, Cristiano Malgioglio rischia di uscire dalla casa del Grande FRatello Vip2. Il paroliere riuscirà ad arrivare in finale?

Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip 2

Cristiano Malgioglio ha sollevato non poche contestazioni sui social durante l'ultima diretta del Grande Fratello Vip 2. Il paroliere ha infatti deciso di vendicarsi contro una decisione di Aida Yespica, che su richiesta della conduttrice ha preferito schierarsi dalla parte di Jeremias Rodriguez e non dalla sua. Questo ha spinto il concorrente a votarla non appena ne ha avuta l'occasione, anche se in seguito ha sottolineato di non aver capito che si trattasse di un'eliminazione. Il tutto ovviamente prima che la conduttrice rivelasse a Giulia De Lellis che si trattava in realtà di un televoto flash per nominare il primo finalista. L'ignaro Malgioglio ha creato così una frattura con l'unica persona con cui ha stretto un legame forte nella Casa, spingendo Alfonso Signorini a fargli notare l'errore. Durante le vere nomination, il paroliere ha invece optato per Ignazio Moser e Ivana Mrazova. Il primo per via di alcune incomprensioni e la seconda perché a suo dire era l'unica sacrificabile. Tutto questo non ha fatto altro che confermare le ipotesi di Giulia e Ignazio sul doppio gioco portato avanti da Malgioglio, che di contro ancora una volta si è guadagnato un posto nelle nomination di questa sera.

CRISTIANO MALGIOGLIO HA PERSO IL FAVORE DEL PUBBLICO?

Dalle stelle alle stalle, Cristiano Malgioglio sembra ormai aver perso il favore del pubblico registrato nelle prime settimane del Gf Vip 2. Il paroliere era infatti fra i più amati sui social per via del suo carattere eccentrico e per i suoi siparietti comici, sfociati negli ultimi tempi in continui contrasti con gli altri concorrenti. La frattura con Aida Yespica ha sottolineato ancora una volta come Malgioglio sacrificherebbe chiunque pur di avere una possibilità in più di salvarsi dalla nomination. Sui social, i fan hanno contestato diverse volte l'ipocrisia del concorrente, che alla luce di tante settimane di reality è forse colui che si è meno integrato con gli altri. Nella Casa Malgioglio continua del resto a vivere una specie di succursale del reality, trascorrendo la notte a Tristopoli e il giorno al fianco degli altri concorrenti. Dati i tanti voti registrati nell'ultima diretta, il paroliere si è tuttavia sempre più isolato dal resto del gruppo, anche se ha approfittato di questi giorni per parlare dei suoi nipoti. Nell'ultima puntata, il cantante ha infatti ricevuto un video messaggio affettuoso da parte di uno dei suoi nipoti, forse il primo messaggio diretto che gli è stato destinato dall'inizio del programma.

MALGIOGLIO SARÀ ELIMINATO AL GRANDE FRATELLO VIP?

Le ultime settimane di Gf Vip 2017 hanno visto un tracollo delle quotazioni di Cristiano Malgioglio, che ora potrebbe vedere allontanarsi sempre di più l'opportunità di finire in finale. Il paroliere sta compiendo numerosi errori agli occhi dei fan, soprattutto per quanto riguarda la strategia adottata nell'ultima diretta. Fin dal suo ingresso, il paroliere ha dimostrato di non avere in realtà alcuna preferenza all'interno della Casa e di essere piuttosto incline alla vendetta. Tutto questo lo ha fatto apparire agli occhi del pubblico non solo come poco corretto, ma addirittura come ipocrita. Quest'edizione del reality sta tenendo infatti in considerazione tutti i concorrenti che hanno dimostrato coerenza e sincerità, come nel caso di Daniele Bossari. Di fronte a sé Malgioglio ha rivali fin troppo forti per non poter ipotizzare una sua prossima uscita dalla Casa, anche se forse riuscirà a salvarsi questa sera grazie alla presenza in nomination dei più contestati Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

