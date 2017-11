CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER IN CRISI? / Lui chiede: "Mi aspetti comunque vada?" (GF VIP 2)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono in crisi a poche ore dalla puntata che potrebbe separarsi? Lei mette le cose in chiaro dichiarando di non considerarsi fidanzata (GF Vip 2).

20 novembre 2017 - agg. 20 novembre 2017, 10.13 Stella Dibenedetto

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser potrebbero essere le ultime ore insieme nella casa del Grande Fratello Vip 2017. Il ciclista è quello più preoccupato mentre Cecilia appare più serena. Anche se dovesse uscire, infatti, la modella argentina sente di aver dato tutto all’interno della casa ed è pronta ad affrontare anche tutte le critiche che potrebbe ricevere. In giardino, lontani dai compagni, Ignazio e Cecilia si sono scambiati le ultime coccole. “Mi aspetti comunque vada?” domanda lo sportivo a Cecilia che, prima di rispondere, si nasconde sotto una coperta. “Non voglio fare a meno di questi baci” dice stringendo forte l’argentina. Ignazio è quello più spaventato dall’eventualità di dover restare da solo in casa. Più volte ha riflettuto sulla situazione svelando anche la voglia di ritirarsi per salvare Cecilia e non continuare l’avventura all’interno della casa senza la sua dolce metà. Il giorno della verità è finalmente arrivato: sarà davvero uno tra Ignazio e Cecilia a lasciare la casa? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

CRISI TRA CECILIA E IGNAZIO?

Scoppia la crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? Il rapporto che lega la modella argentina e il ciclista del Grande Fratello Vip 2017 continua ad avere alti e bassi. Cecilia, in particolare, ha dei sentimenti contrastanti. Da una parte c’è la voglia di uscire dalla casa e chiarire con Francesco Monte a cui deve un confronto e, dall’altra, c’è il desiderio di continuare a vivere la storia con Ignazio che le ha regalato quella spensieratezza che prima non aveva. All’interno della casa più spiata d’Italia, così, Cecilia sta vivendo un momento di confusione. Dopo poche ore aver dichiarato davanti alle telecamere del GF Vip 2 di essere innamorata di Ignazio, parlando con Malgioglio, ha fatto un passo indietro. E’ accaduto ieri quando il paroliere, non vedendo in giro per casa Moser, rivolgendosi a Cecilia, le ha chiesto: “Il tuo fidanzato sta dormendo?”. La risposta di Cecilia è stata: “Non è il mio fidanzato, prima cosa. Mettiamo le cose in chiaro. Secondo, sta fuori. Non ci siamo lasciati: non ci siamo mai fidanzati”. Eppure, solo poche ore prima, la Rodriguez aveva fatto una scenata di gelosia ad Ivana, costretta dal Grande Fratello a fare una doccia con Ignazio: “Vorrei vedere a te, se toccassero tutto il tuo fidanzato". Cosa sta succedendo, dunque, nella testa dell’argentina?

I SENTIMENTI DI IGNAZIO

Se Cecilia sta vivendo un momento di confusione, sembra avere le idee più chiare Ignazio Moser. Il ciclista che, in più occasione, ha raccontato di non provare i sentimenti che sta provando con Cecilia da diverso tempo, durante un confessionale, è stato più cauto non parlando d’amore ma di un sentimento molto simile all’amore che, sicuramente, nascerà quando potrà viverlo nella vita normale. “Mi pongo sempre la domanda di cosa sia, di cosa stia diventando… mi piace sempre di più, è una cosa che mi coinvolge sempre di più. Penso sia un ottimo sintomo per avvicinarsi a quello che è l’amore”, ha dichiarato Ignazio. Cosa succederà, dunque, tra i due? Quelle di oggi potrebbero essere le ultime ore che Ignazio e Cecilia trascorrono insieme nella casa del Grande Fratello Vip 2. Questa sera, uno tra Ignazio, Cecilia, Ivana e Malgioglio dovrà lasciare la casa. Dai sondaggi, la favorita all’eliminazione è proprio la Rodriguez. Se così fosse, Cecilia avrà il modo per schiarirsi le idee prima di rivedere Moser.

