DANIELE BOSSARI/ Sposerà Filippa Lagerback? I fan sperano di vederlo in finale (Grande Fratello Vip 2)

Daniele Bossari sarà il prossimo finalista del Grande Fratello Vip 2? Il presentatore è apparso più distante del solito negli ultimi giorni. Questo atteggiamento potrebbe penalizzarlo?

Daniele Bossari al Grande Fratello Vip 2017

Il Grande Fratello Vip 2 ha fatto un grande regalo a Daniele Bossari durante l'ultima diretta, permettendogli di abbracciare il fratello e la neo cognata in seguito al loro matrimonio. Il conduttore non ha potuto infatti partecipare al lieto evento per via della sua presenza nella Casa, ma il fratello ha avuto modo di coinvolgerlo nello spirito brasiliano grazie al corpo di ballo che lo ha accompagnato al suo ingresso nella struttura. Daniele è stato di certo molto felice di poter abbracciare il fratello Andrea, mentre sul web si mormora già sulle prossime nozze fra il conduttore e Filippa Lagerback. In un'intervista a Vanity Fair, la conduttrice svedese ha infatti sottolineato di non disdegnare il matrimonio e caso vuole che il bouquet della moglie di Andrea sia finito proprio nelle sue mani. Un segno premonitore? Fra i due esiste del resto una forte complicità, data da un grande amore solido che sembra fare leva su basi molto forti. Secondo alcuni telespettatori, Bossari avrebbe inoltre confermato una certa macchinazione da parte degli autori per quanto riguardo alla famosa scena dell'armadio con protagonisti Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Nell'ultima diretta, il conduttore ha infatti sottolineato all'argentina in modo velato che la clip mostrata riguarda solo una parte di quanto avvenuto, lasciando intendere che possa esserci dietro molto di più.

DANIELE BOSSARI, SOLITUDINE E DISEGNI

Le ultime nomination del GF Vip 2 hanno visto Daniele Bossari vivere emozioni molto forti e non solo per l'entrata nella Casa del fratello Andrea. Il conduttore ha vissuto infatti attimi di terrore in seguito alla sua scelta di votare Giulia De Lellis, credendo di essere stato responsabile della sua presunta eliminazione. Subito dopo l'annuncio shock della conduttrice, Daniele si è infatti lasciato andare sul divano con lo sguardo perso, incredulo che il pubblico non avesse voluto salvare la beniamina del web. La popolarità dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è infatti ben nota a tutti i concorrenti della Casa, tanto che la stessa Giulia aveva suggerito a Bossari di fare il suo nome in quel particolare step della puntata. Il tutto si è risolto alla fine con un grande sorriso, ma in questi ultimi giorni sembra proprio che Daniele sia sprofondato ancora una volta nel pieno della tristezza. Lo abbiamo infatti visto stare in piedi fino a tarda notte, fra chiacchiere con gli altri concorrenti e momenti in solitaria, in cui come sempre si è dedicato alla sua passione per il disegno.

ARRIVERÀ IN FINALE AL GRANDE FRATELLO VIP?

I fan del GF Vip 2017 continuano ad apprezzare la presenza di Daniele Bossari all'interno della Casa e il conduttore continua ad essere uno dei nomi più quotati per la finale. Bossari potrebbe quindi aggiungersi a Giulia De Lellis, la prima finalista del programma, anche se secondo alcuni telespettatori sta perdendo di popolarità con il trascorrere dei giorni. Il concorrente era riuscito a colpire in modo significativo l'animo del pubblico grazie all'isolamento forzato avvenuto nelle prime settimane di reality, a causa dello scontro con Ignazio Moser. A distanza di diversi giorni da quel momento, il gradimento del pubblico continua ad essere alto per Bossari, ma molto meno rispetto a prima. I suoi sostenitori di certo non mancano di apprezzare il suo comportamento in Casa, forte di valori importanti come la sincerità e la coerenza, doti che mette in mostra anche di fronte alle diverse liti che hanno coinvolto altri concorrenti.

