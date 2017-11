Eliminato Grande Fratello Vip 2017/ Pronostici, Cecilia Rodriguez a rischio (Undicesima puntata)

Sono partiti come i favoriti ma, dopo tutto quello che è successo, sembra che il nuovo eliminato del Grande Fratello Vip 2017 possa essere proprio Cecilia Rodriguez, sarà così?

20 novembre 2017 Hedda Hopper

Ignazio Moser o Cecilia Rodriguez? Sembra proprio che uno dei due possa essere a rischio nella nuova diretta del Grande Fratello Vip 2017 che questa sera andrà in onda su Canale 5. La bella argentina e il suo nuovo fidanzato hanno un grande seguito fuori dalla casa di Cinecittà ma sono tanti anche quelli che non hanno mandato giù il suo comportamento tanto da giudicarla almeno fino a che lo stesso Grande Fratello non ha frenato i loro focosi animi calienti, e adesso? Cecilia potrebbe pagare lo scotto della sua decisione e non tanto perché ha agito in nome dell'amore, almeno così dice, ma anche perché avrebbe potuto aspettare l'uscita dalla casa per lasciarsi andare completamente. La maggior parte degli italiani le rimprovera questo e anche il fratello Jeremias ha avuto modo di vedere alcune cose su Ignazio e di ricredersi un po', è proprio la coppia ad essere divisa questa sera?

IGNAZIO MOSER O CECILIA RODRIGUEZ

Gli ultimi pronostici sull'eliminato del Grande Fratello Vip di oggi danno per cerca l'uscita di Cecilia Rodriguez o di Ignazio Moser, a pari punti, e questo significa che i due non potranno più stare insieme, almeno non nella casa. Proprio questo ha portato ad una vera e propria crisi da parte dell'imprenditore che teme davvero di perdere Cecilia una volta fuori "Adesso siamo io e te, e poi?". Come sempre potrebbero esserci i colpi di scena finali ma difficilmente sarà Luca Onestini a lasciare la casa questa sera visto che è tra i favoriti e per via del suo rapporto con lui, anche Raffaello Tonon potrebbe rimanere ancora magari senza arrivare in finale. E Cristiano Malgioglio? Lui è uno di quei personaggi in bilico e proprio per via dei suoi trascorsi con Giulia potrebbe lasciare la casa, toccherà a lui questa sera?

