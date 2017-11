FEDERICA PELLEGRINI/ Pronta per la sfida degli Europei di Copenaghen (Che fuori tempo che fa)

Questa sera Federica Pellegrini sarà ospite di Che fuori tempo che fa. L'atleta si sta preparando per gli Europei che si disputeranno a dicembre a Copenhagen

Federica Pellegrini

Campionessa mondiale di stile libero, Federica Pellegrini è una delle icone dello sport italiano grazie alla sua vittoria alle Olimpiadi di Pechino del 2008, in cui ha conquistato il primo oro femminile per il nostro Paese. Diversi i traguardi raggiunti in tutta la sua carriera, dai record mondiali registrati in tanti anni, alcuni dei quali infranti dalla stessa nuotatrice durante i mondiali del 2007 a Melbourne, fino alle medaglie conquistate. La Pellegrini è riuscita infatti a vincere 3 ori e altrettanti argenti, oltre a un bronzo grazie a sette diverse edizioni dei Giochi Olimpici. Questa sera Federica Pellegrini sarà ospite di Che fuori tempo che fa, il programma di Fabio Fazio in onda su Rai 1. La nuotatrice italiana non ha fatto parlare di sé solo grazie ai propri traguardi nello sport, ma anche per via della cronaca rosa. Durante il 2010 decise infatti di ufficializzare la rottura della relazione con Luca Marin, per avviare un rapporto con Filippo Magnini, nuotatore azzurro e due volte campione del mondo.

FEDERIA PELLEGRINI, IL LEGAME CON LIVORNO

Lo scorso sabato Federica Pellegrino è ritornata a Livorno per gli allenamenti, in quella stessa piscina che le ha permesso a soli 15 anni di accedere alle Olimpiadi di Atene grazie a un tempo record nei 100 stile libero. Era il 2004 e sono passati diversi anni da quel momento dorato, ma la determinazione di nuotare e vincere è rimasta la stessa per la campionessa. La piscina Camalich è rimasta nel cuore di Federica, che in un'intervista al Tirreno ha infatti sottolineato di essere legata a Livorno proprio grazie a quella location. Durante l'intervista la nuotatrice ha inoltre confermato che abbandonerà i 200 stile libero per concentrarsi sui 100 stile libero. Il tutto in previsione degli Europei che si terranno a Copenaghen a dicembre: Federica intende mettersi alla prova con la vasca corta, in cui si è allenata proprio in occasione del meeting di Livorno.

LA CARRIERA

La carriera di Federica Pellegrini inizia a tutti gli effetti nel 1995, quando la nuotatrice italiana aveva solo 8 anni. È in quel momento infatti che la madre Cinzia Lionello le cede in qualche modo il testimone sportivo ereditato dal padre, un ex campione italiano di lotta greco-romana. Si confronta infatti con le prime gare ancora bambina grazie alla guida di Massimiliano Di Mito, che continuerà a seguirla fino al 2006. Ad appena 13 anni partecipa ai campionati italiani assoluti per la prima volta, conquistando la medaglia di bronzo ed entrando in nazionale l'anno successivo. Nel 2006 la sua guida diventa invece Alberto Castagnetti, con cui collabora fino alla scomparsa del ct della Nazionale, avvenuta tre anni più tardi. La bravura della Pellegrini si è resa comunque evidente fin dai 12 titoli nazionali conquistati in tre edizioni dei Campionati italiani del 2005, quando conferma i traguardi nei 100, 200 e 400 stile libero.

